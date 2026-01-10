Slušaj vest

Jedna majka sa Floride je znala da će imati samo nekoliko dragocenih trenutaka sa svojom terminalno bolesnom bebom, ali je ipak rešila da je rodi kako bi donirala njene organe.

Ketrin Morninevej (30) je bila u 14. nedelji trudnoće nakon što je zatrudnela sa svojim partnerom Endruom Fordom, kada su doktori tokom ultrazvuka u junu otkrili da njihova beba verovatno ima anencefaliju.

Anencefalija je urođena mana koja pogađa jednu od 5.250 beba, uzrokujući da se bebina lobanja i mozak ne razviju u potpunosti.Dijagnoza je utvrdila da beba neće preživeti nakon rođenja.

Drugi ultrazvuk je potvrdio užasnu dijagnozu, kada su roditelji saznali i da je njihova beba devojčica, prema pisanju medija.

Ketrin se nedeljama mučila da donese odluku, sve dok je epizoda čuvene serije "Grey's Anatomy" nije inspirisala da rodi bebu kako bi njen kratak život mogao da pomogne drugim bebama kroz donaciju organa.

- To je najveći razlog, želimo da njena smrt znači nešto - rekao je otac.

Hejven je rođena 11. decembra u 22.31 sat i stavljena je na respirator. Roditelji su je grlili i ljubili četiri dana dok je živela u bolnici, gde je upoznala celu porodicu.

- Mogla sam da je vidim, njena mala stopala i ruke. Vreme koje smo imali bilo je posebno - rekla je majka.

Hejven je izvedena napolje uz pomoć medicinskih sestara koje su nosile aparate za održavanje života kako bi mogla da "oseti sunce".

- Nazad u (bolničkoj sobi), ležala je preko mojih grudi i, znate, svi smo se samo ušuškali u krevet, i jednostavno nisam mogao da smislim lepši način da se oprostim - rekao je Ford.

Njen poslednji dan života bio je 14. decembar.

Osoblje bolnice održalo je svoju prvu počasnu šetnju za novorođenče u znak odavanja počasti Hejven — tradiciju gde lekari, medicinske sestre i bolničko osoblje staju u red dok pacijenti postaju donori organa.

Hirurškinja Džasenta Bags iz organizacije za doniranje organa i tkiva "Lifelink" uklonila je organe novorođenčeta.

Hejven je bila najmlađi pacijent sa kojim je ikad radila.