Naoružani muškarac ubio je šest osoba u saveznoj američkoj državi Misisipi u incidentima koji su se dogodili na tri različita mesta, saopštila je kancelarija šerifa okruga Klej.

- Nažalost, suočili smo se sa tragedijom u našoj zajednici - napisao je šerif okruga Klej Edi Skot na Fejsbuku, prenosi En-Bi-Si njuz.

Pucnjave su se dogodile sinoć u Vest Pointu, blizu granice sa Alabamom, prenosi AP.

Skot je kazao da je život izgubilo šest osoba, od kojih su neke bile u srodstvu sa počiniocem.

Zvaničnici nisu dali dodatne informacije o pucnjavi niti su identifikovali žrtve.

Osumnjičeni je u pritvoru i ne postoji dodatna pretnja za zajednicu, dodao je Skot.

Incident i motiv napada još uvek su u fazi istrage.

