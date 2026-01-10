Slušaj vest

Prekid komunikacija u Iranu traje već 48 sati nakon što su vlasti u četvrtak prekinule pristup internetu i telefonske linije u Teheranu i drugim gradovima.

Uprkos obustavi, iranski vrhovni vođa, ajatolah Ali Hamnei, nastavio je da objavljuje na X-u, koristeći platformu da protestante naziva „gomilom ljudi spremnih na uništenje“ i da kritikuje američkog predsednika Donalda Trampa.

U petak se Hamnei oglasio na platformi X 12 puta.

Dag Madori, direktor internet analize na platformi za mrežnu obaveštajnu službu Kentik, koji proučava prekide interneta, objasnio je CNN-u kako je to moguće.

„Iran je tehnički povezan sa internetom, čak i ako niko ne može tamo da komunicira“, rekao je. „Oni su ga jednostavno isključili, iako su povezani.“

Ako bi iranski režim želeo da ponovo uključi internet, „mogli bi to da urade za bilo koju osobu ili bilo koju određenu internet vezu. Verovatno imaju neki skup stvari koje su unapred identifikovali da ostave povezanim“, rekao je Madori.

„Vidimo mali porast saobraćaja. Dakle, ima ga. Veoma je mali, ali nije nula. Verovatno su to neki ljudi visoke vrednosti koji su održali povezanost“, dodao je.

Masovni protesti u Iranu

Masovni protesti protiv iranske vlade zahvatili su Teheran i brojne druge gradove, a snimci sa terena pokazuju najveće demonstracije protiv klerikalnog režima u poslednjih nekoliko godina. Nemiri traju već drugu nedelju zaredom i izazvani su snažnim nezadovoljstvom zbog kolapsa nacionalne valute, pri čemu su se proširili na više od 100 gradova širom zemlje.

Iranski državni mediji nastoje da umanje razmere protesta ili ih u potpunosti negiraju, objavljujući snimke praznih ulica. Vlasti su posegle i za oštrim merama, pa je nadzorna organizacija NetBlocks saopštila da je došlo do "nacionalnog prekida interneta" s ciljem da se onemogući komunikacija među demonstrantima.

Međunarodna zajednica pomno prati razvoj događaja u Iranu, a povodom situacije javnosti se obratio vrhovni vođa atatolah Ali Hamnei u govoru koji je prenosila državna televizija. On je poručio da se red mora očuvati.

Proteste je dodatno podstakao i poziv prognanog princa Reze Pahlavija, koji živi u Vašingtonu, a čijeg je oca Islamska revolucija svrgnula 1979. godine. On je pozvao građane Irana da "izađu na ulice i da kao ujedinjeni front, glasno iznesu svoje zahteve".

Sve informacije o današnjim dešavanjima u Iranu možete pročitati OVDE.