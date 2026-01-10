Slušaj vest

Desetine maskiranih muškaraca sa štapovima snimljeno je kako tuku i povređuju Palestinca na Zapadnoj obali koju okupiraju Izraelci, na jednom rasadniku biljaka.

Prema video snimcima koji su snimili meštani i sa bezbednosnih kamera, u čiji je uvid imala agencija AP, vide se muškarci u crnom, sa prekrivenim licima, dok nekoliko njih udara i šutira čoveka na zemlji.

Dva očevica, članovi porodice koja je vlasnik objekta, rekla su da su izraelski doseljenici tukli 67-godišnjeg Basima Saleha Jasina dok je pokušavao da pobegne iz rasadnika kojim upravljaju Nemačka i Palestinci u selu Deir Šaraf na severu Zapadne obale.

Radnici su pobegli kada su videli doseljenike kako dolaze u četvrtak, ali Jasin je gluv i nije mogao da čuje upozorenja da ode, rekao je jedan član porodice.

Očevici su rekli da je Jasin bio u bolnici sa slomljenim kostima u ruci i drugim povredama lica, grudi i leđa. Četiri automobila u rasadniku su spaljena.

Taj napad je najnoviji u porastu nasilja izraelskih doseljenika na Zapadnoj obali, gde su napadi povećani tokom palestinske berbe maslina u oktobru i kasnije nastavljeni.

Izraelske vlasti nisu učinile mnogo osim što su povremeno osuđivale nasilje.

Premijer Benjamin Netanjahu nazvao je počinioce "šačicom ekstremista" i pozvao organe reda da ih gone zbog "pokušaja da uzmu zakon u svoje ruke".

Međutim, grupe za ljudska prava i Palestinci kažu da je problem mnogo veći od nekoliko incidenata i da su napadi postali svakodnevna pojava širom teritorije.

Izrael je osvojio Zapadnu obalu, istočni Jerusalim i Gazu - područja koja Palestinci polažu pravom za buduću državu - u ratu 1967. godine. Na Zapadnoj obali je Izrael naselio više od 500.000 Jevreja.

Naselja se smatraju nezakonitim prema međunarodnom pravu.