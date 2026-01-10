Slušaj vest

Američki predsednik Donald Tramp oglasio se na društvenim mrežama povodom dešavanja u Iranu, ističući da su SAD spremne da pruže pomoć.

"Iran traži slobodu, možda kao nikada pre. SAD su spremne da pomognu!!! Predsednik Donald Tramp", napisao je Tramp.

Podsetimo, u Iranu već dve nedelje traju masovni protesti, koji su prvobitno izbili zbog ekonomskih problema, pada nacionalne valute i rasta cena. Međutim, protesti su se proširili i prerastali u šire antivladine demonstracije u Teheranu i više od 100 drugih gradova.

Internet i telefonske veze širom zemlje i dalje su delimično ograničene, dok su brojni međunarodni letovi otkazani, a pojedine aviokompanije privremeno obustavile saobraćaj ka Iranu.

Ovi protesti predstavljaju najveće demonstracije u zemlji od 2022. i 2023. godine, koje su prethodno izbile nakon smrti Mahse Amini tokom zadržavanja u policiji za moral zbog navodnog kršenja pravila oblačenja.