Već neko vreme se priča o tome, ali sada je informacija potvrđena - vrata za izlaz u slučaju opasnosti u klubu Le Constellation u skijalištu Kran Montana, gde je u novogodišnjoj noći poginulo 40 ljudi, bila su zaključana. To je vlasnik kluba priznao istražiteljima, tvrdeći da ih je otključao kada je stigao na lice mesta posle požara.

Reči nekih svedoka i zaposlenih u švajcarskom klubu potvrdio je i vlasnik kluba, Žak Moreti, tokom saslušanja pred istražiteljima.

Prema informacijama koje je naveo RTS (švajcarska radio i televizijska stanica), on im je rekao da su vrata za izlaz u slučaju nužde bila zaključana iznutra u noći tragedije. Kada je stigao na mesto događaja nakon požara, otključao je vrata spolja i video nekoliko tela u sobi.

Moreti, koji je u pritvoru od petka zbog sumnje na bekstvo, rekao je da ne zna zašto je izlaz bio blokiran. Istraga, koju vode četiri tužioca, moraće da utvrdi istinu.

Švajcarski mediji ističu jednu stvar - ovaj element će biti presudan za istragu, a razlog je jednostavan: nekoliko posetilaca je pokušalo da pobegne kroz izlaz za slučaj opasnosti kada je izbio požar, ali su ostali zarobljeni i tako su osuđeni na smrt.

Ukoliko tužioci veruju da su Žak i njegova supruga Džesika Moreti, koja je u kućnom pritvoru, delimično odgovorni za zaključana vrata, mogli bi da prekvalifikuju zločine za koje su optuženi.

Trenutno, optuženi moraju da se izjasne krivim za ubistvo iz nehata, podmetanje požara i nanošenje teških telesnih povreda.

Međutim, ako se ispostavi da su osumnjičeni znali da su vrata zaključana, to bi moglo da pokrene hipotezu o ubistvu sa predumišljajem. U tom slučaju, mogli bi da se suoče sa kaznom zatvora do 20 godina.

RTS prenosi još jednu ključnu informaciju u vezi sa penom za plafon. Žak Moreti je navodno rekao istražiteljima da je nedavno sam uklonio staru akustičnu penu sa plafona i zamenio je penom kupljenom u prodavnici "uradi sam" Hornbah.

Akustična pena je lako zapaljiv materijal koji može ubrzati širenje plamena i toksičnih isparenja, čineći vazduh nemogućim za disanje u roku od nekoliko minuta.

U požaru je poginulo 40 ljudi, od kojih su mnogi bili maloletnici, a povređeno je 116. Pored 21 švajcarskog državljanina, među poginulima je bilo i nekoliko stranaca, uključujući sedam Francuza i šest Italijana, od kojih je najmlađi imao 14 godina. Među poginulima je i Srbin Stefan Ivanović. Žrtve se leče u nekoliko evropskih zemalja.

Uzrok požara još nije zvanično poznat, ali početni nalazi ukazuju da su ga najverovatnije izazvale varnice iz prskalica postavljenih na boce šampanjca. Varnice su zapalile izolacionu penu na plafonu, a vatra se potom proširila za veoma kratko vreme.

Javni tužilac švajcarskog kantona Vale naredio je pritvor Žaku Moretiju nakon ispitivanja u petak, dok je njegova supruga i suvlasnica bara Džesika i dalje na slobodi. Oboje su izrazili žaljenje zbog tragedije. Ona je takođe optužena da je pokušala da pobegne iz kluba sa novcem usred požara, umesto da pomogne drugima.