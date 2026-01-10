Slušaj vest

Sedmogodišnja devojčica je među šestoro ljudi koji su izgubili život u pucnjavi na tri odvojene lokacije u saveznoj državi Misisipi u petak uveče, saopštili su zvaničnici.

Šerif okruga Klej, Edi Skor, izjavio je na konferenciji za novinare da je osumnjičeni, Darička M. Mur (24), planski izveo napade na tri različite kuće u gradu Vest Point.

"Ovo zaista, zaista potresa našu zajednicu. A za mene, u mojih skoro 30 godina, ovo je jedno od najtežih sa kojima smo morali da radimo", rekao je Skot.

Prva pucnjava se dogodila u kući u ulici Dejvid Hil, gde su ubijene tri osobe, rekao je Skot.

Sledeća se dogodila u kući u Blejk Roudu, gde je Mur navodno pokušao da izvrši seksualni napad. Upravo u toj kući, policajci su kasnije pronašli mrtvo telo sedmogodišnje devojčice, koja je imala prostrelnu ranu u glavi.

Devojčica je upucana pred drugim svedocima, rekao je Skot. Nije jasno ko su bili ti svedoci.

Nakon toga, navodno je Mur pobegao sa mesta zločina ukradenim pikapom do kuće u ulici Siloam-Grifit.

Tamo je policija pronašla dvojicu mrtvih muškaraca sa prostrelnim ranama u glavi. Identifikovani su kao Bari Bredli i Semjuel Bredli.

Mur je kasnije uhapšen bez incidenata dok je vozio ukradeni kamion.

Mur je priveden u zatvor okruga Klej u subotu u 3:25 ujutru pod optužbom za ubistvo prvog stepena.

"Reći ću u ovom trenutku da ne znamo motiv za ova dela. Nastavljamo da radimo sa svim našim partnerima kako bismo završili potpunu i temeljnu istragu. Ponovo, ovo je u toku i informacije se mogu promeniti", rekao je Skot.

Prema pisanju medija, osumnjičeni je navodno u srodstvu sa nekim od žrtava, a pred sudijom će se pojaviti 12. januara.