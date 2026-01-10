Slušaj vest

Američka vojska je izvela više udara u Siriji usmerenih na militantnu grupu Islamska država (ISIS).

Prema podacima Centralne komande SAD, udari velikih razmera izvedeni su oko 12:30 časova po istočnom vremenu, odnosno 18:30 časova po srednjoevropskom vremenu.

U saopštenju se navodi da je operacija bila deo operacije „Udar sokola“, koju je odobrio Donald Tramp „kao direktan odgovor na smrtonosni napad ISIS-a na američke i sirijske snage u Palmiri, u Siriji, 13. decembra“ prošle godine.

„Ta zaseda, koju je izveo terorista ISIS-a, rezultirala je tragičnom smrću dva američka vojnika i jednog američkog civilnog prevodioca“, saopštila je vojna komanda.

Predsednik SAD se ranije zakleo da će „uzvratiti“ zbog udara krajem prošle godine.

U saopštenju nije navedeno da li je neko poginuo u napadima.

„Naša poruka ostaje snažna“, dodala je Centralna komanda. „Ako povredite naše borce, pronaći ćemo vas i ubiti bilo gde u svetu, bez obzira koliko se trudite da izbegnete pravdu.“

Ovo je drugi napad SAD u Siriji u okviru operacije „Udar sokola“, a prvi je izveden 20. decembra.