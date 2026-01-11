Slušaj vest

Premijer Francuske Sebastijan Lekornu izjavio je da ne želi ni pad vlade, a još manje raspuštanje parlamenta, preneo je tamošnji list Parizijen.

Međutim, u krugovima bliskim vladi kruže priče da je Lekornu zatražio od ministarstva unutrašnjih poslova da bude spremno za eventualne prevremene parlamentarne izbore koji bi bili održani kad i lokalni, 15. i 22. marta. Ti prevremeni parlamentarni izbori bi bili u slučaju pada vlade.

"Da budemo jasni. Ne želim ni cenzuru, a još manje raspuštanje. Moja borba je za stabilnost i sprečavanje nereda", rekao je Lekorni za Parizijen.

Francuski premijer će se naredne nedelje će se suočiti sa dva predloga za izglasavanje nepoverenja, koje su podneli radikalno levičarska stranka Nepokorna Francuska (LFI) i ekstremno desničarka partija Nacionalno okupljanja.

"Predlog o nepoverenju poslao bi dramatičan signal u vreme kada tražimo kompromis, i još dramatičniju poruku s obzirom na međunarodnu političku situaciju", rekao je premijer.

Kurir.rs/Beta

