IZRAELCI SE SPREMAJU ZA AMERIČKI NAPAD NA IRAN!? Islamsku republiku zahvatio haos, Tel Aviv u stanju visoke pripravnosti - Obistiniće se TRAMPOVE PRETNJE?
Predsednik Donald Tramp je više puta pretio da će intervenisati poslednjih dana i upozorio iranske vlasti da ne koriste silu protiv demonstranata.
U subotu je Tramp rekao da su SAD "spremne da pomognu".
Izvori, koji su bili prisutni na izraelskim bezbednosnim konsultacijama tokom vikenda, nisu detaljnije objasnili šta izraelski stepen visoke pripravnosti znači u praksi. Izrael i Iran su vodili 12-dnevni rat u junu, u kojem su se SAD pridružile Izraelu u pokretanju vazdušnih napada.
U telefonskom razgovoru u subotu, izraelski premijer Benjamin Netanjahu i američki državni sekretar Marko Rubio razgovarali su o mogućnosti američke intervencije u Iranu, prema izraelskom izvoru koji je bio prisutan tokom razgovora.
Američki zvaničnik je potvrdio da su razgovarali, ali nije želeo da otkrije više detalja.
Izrael nije signalizirao želju da interveniše u Iranu dok protesti zahvataju zemlju, a tenzije između dva ljuta neprijatelja su visoke zbog izraelske zabrinutosti zbog iranskog nuklearnog i balističkog raketnog programa.
U intervjuu za časopis "Ekonomist" objavljenom u petak, Netanjahu je rekao da bi se Iran suočio sa strašnim posledicama ako bi napao Izrael. Aludirajući na proteste, rekao je: "Sve ostalo, mislim da bi trebalo da vidimo šta se dešava unutar Irana."
(Kurir.rs/Reuters)