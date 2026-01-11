Slušaj vest

Predsednik Donald Tramp je više puta pretio da će intervenisati poslednjih dana i upozorio iranske vlasti da ne koriste silu protiv demonstranata.

U subotu je Tramp rekao da su SAD "spremne da pomognu".

Izvori, koji su bili prisutni na izraelskim bezbednosnim konsultacijama tokom vikenda, nisu detaljnije objasnili šta izraelski stepen visoke pripravnosti znači u praksi. Izrael i Iran su vodili 12-dnevni rat u junu, u kojem su se SAD pridružile Izraelu u pokretanju vazdušnih napada.

1/7 Vidi galeriju Veliki antivladini protesti u Iranu protiv ajatolaha Alija Hamneija i teokratskog sistema. Demonstranti uzvikuju ime prestolonaslednika Reze Pahlavija kojeg vide kao novog vladara Irana i priželjkuju njegov povratak iz egzila u Americi. Foto: HOGP/Iran state TV, UGC/UGC

U telefonskom razgovoru u subotu, izraelski premijer Benjamin Netanjahu i američki državni sekretar Marko Rubio razgovarali su o mogućnosti američke intervencije u Iranu, prema izraelskom izvoru koji je bio prisutan tokom razgovora.

Američki zvaničnik je potvrdio da su razgovarali, ali nije želeo da otkrije više detalja.

Izrael nije signalizirao želju da interveniše u Iranu dok protesti zahvataju zemlju, a tenzije između dva ljuta neprijatelja su visoke zbog izraelske zabrinutosti zbog iranskog nuklearnog i balističkog raketnog programa.

U intervjuu za časopis "Ekonomist" objavljenom u petak, Netanjahu je rekao da bi se Iran suočio sa strašnim posledicama ako bi napao Izrael. Aludirajući na proteste, rekao je: "Sve ostalo, mislim da bi trebalo da vidimo šta se dešava unutar Irana."