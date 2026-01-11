Slušaj vest

Poslednji borci Sirijskih demokratskih snaga (SDF), koje predvode Kurdi, napustili su u nedelju sirijski grad Alep, saopštila je državna televizija Ekhbarija, nakon postizanja sporazuma o prekidu vatre koji je omogućio evakuaciju posle nekoliko dana smrtonosnih sukoba.

Povlačenje Kurda iz Alepa

Njihovim odlaskom okončano je prisustvo kurdskih snaga u delovima Alepa koje su držale još od početka sirijskog rata 2011. godine. Kurdske snage i dalje upravljaju poluautonomnom zonom na velikim delovima severoistočne Sirije.

Komandant SDF-a Mazlum Abdi naveo je u objavi na mreži Iks da je, uz međunarodno posredovanje, postignut dogovor o prekidu vatre i bezbednoj evakuaciji civila i boraca iz četvrti Alepa - Ašrafija i Šeik Maksud ka severnoj i istočnoj Siriji.

Produbljivanje političkih podela u Siriji

Nasilje u Alepu produbilo je jednu od ključnih linija podela u Siriji, gde se obećanje predsednika Ahmeda al Šare da ujedini zemlju pod jednim vođstvom, posle 14 godina rata, suočava sa otporom kurdskih snaga koje su sumnjičave prema njegovoj islamistički orijentisanoj vladi.

Sjedinjene Američke Države i druge svetske sile ranije ove sedmice pozdravile su prekid vatre, ali su kurdske snage odbile da napuste poslednje uporište u Šeik Maksudu. Sirijska vojska je potom najavila kopnenu operaciju i u subotu ušla u četvrt, gde su reporteri Rojtersa videli desetine muškaraca, žena i dece kako peške napuštaju oblast.

Sirijski vojnici su ih ukrcavali u autobuse i saopštili da će biti prebačeni u centre za raseljena lica.

Više od 140.000 ljudi već je raseljeno tokom borbi ove sedmice.

Sporne predaje i optužbe

Novinari Rojtersa kasnije su videli kako snage bezbednosti ukrcavaju više od 100 muškaraca u civilnoj odeći u autobuse. Sirijski bezbednosni zvaničnici rekli su da se radi o pripadnicima kurdskih unutrašnjih bezbednosnih snaga Asajiš, koji su se predali.

Asajiš su, međutim, to demantovali, tvrdeći da su svi koji su napustili Alep civili prisilno raseljeni.

Optužbe za kršenje primirja

Američki izaslanik Tom Barakizjavio je u subotu da se sastao sa predsednikom Šarom u Damaskui pozvao sve strane na "maksimalnu uzdržanost, momentalni prekid neprijateljstava i povratak dijalogu".

Naveo je i da je tim američkog državnog sekretara Marka Rubija spreman da posreduje. Barak je ranije rekao da bi konsolidovano primirje omogućilo "mirno povlačenje SDF-a iz Alepa".

Tri sirijska bezbednosna izvora rekla su Rojtersu da je grupa kurdskih boraca, uključujući pojedine komandante i njihove porodice, tajno prebačena iz Alepa na severoistok zemlje tokom noći između petka i subote.

Ilham Ahmed, koja vodi odeljenje za spoljne odnose kurdske administracije, pozdravila je dogovor o "bezbednom premeštanju boraca iz Šeik Maksuda" u istočnu Siriju.

Turska i podele među Kurdima

Turski bezbednosni izvori nagovestili su moguće podele unutar kurdskih frakcija, navodeći da je Ankara kontaktirala pojedine visoke kurdske zvaničnike i uočila spremnost na kompromis, pominjući upravo Ahmed i Abdija. Ipak, prema tim izvorima, deo boraca odlučio je da ostane i nastavi borbu.

Državna televizija Ekhbarija javila je da su kurdski borci koji su se ranije zabarikadirali u bolnici u četvrti Šeik Maksud u nedelju napustili objekat u okviru sporazuma o evakuaciji, ostavivši oružje iza sebe.

1/4 Vidi galeriju Ahmed El Šara, sirijski predsednik Foto: Screenshot BBC, Sergei Savostyanov / Sputnik / Profimedia, Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia

Međusobne optužbe o napadima

SDF je ranije saopštio da je vodio ulične borbe sa vladinim snagama, optužujući ih za neselektivno bombardovanje civilne infrastrukture, uključujući i bolnicu u kojoj su se sklanjali civili. Takođe su tvrdili da su napadi bili podržani turskim dronovima.

Turski bezbednosni izvor to je demantovao, navodeći da dronovi nisu korišćeni i da je operacija "u velikoj meri završena" bez potrebe za turskom podrškom.

Sirijska vojska negirala je neselektivne napade i optužila SDF da je dronom napao gradsku skupštinu Alepa, što su Kurdi odbacili.

1/5 Vidi galeriju Ahmed al Šara, predsednik Sirije i bivši vođa džihadista HTS i Al Kaide u Idlibu. Društvo mu prave Donald Tramp i Mohamed bin Salman. Foto: HOGP/SANA, Shutterstock

Širi kontekst nasilja u Siriji

SDF se opire pokušajima integracije u novu sirijsku vladu, koju čine bivši pobunjenici i džihadisti HTS koji su u decembru 2024. zbacili dugogodišnjeg lidera Bašara al Asada.

Kako su pregovori o njihovom uključenju zapali u ćorsokak, u utorak su izbile borbe u Alepu, u kojima je poginulo najmanje devet civila.

Ovi sukobi predstavljaju najnoviji talas sektaškog nasilja u Siriji. Tokom 2025. godine, više od 1.000 pripadnika alavitske manjine ubijeno je od strane snaga povezanih s vladom, dok su stotine pripadnika druzke manjine stradale u južnoj provinciji Suvejda, uključujući i pogubljenja po kratkom postupku, a i hrišćani su bili meta više bombaških napada, poput onog u hramu Svetog Ilije u Damasku, kada je poginulo na desetine pravoslavnih vernika.

1/5 Vidi galeriju Bašar al Asad, bivši predsednik Sirije Foto: EPA/Syrian Presidency Handout, Shutterstock, PA Valery Sharifulin Sputnik

Paraliza saobraćaja i privrede