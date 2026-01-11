Slušaj vest

Američko ministarstvo spoljnih poslova uputilo je sinoć hitan apel svim svojim građanima u Venecuelida bez odlaganja napuste zemlju.

To upozorenje saopšteno na sajtu Stejt departmenta dolazi u trenutku kada se međunarodni letovi nastavljaju usred ekstremnih tenzija posle prošlonedeljne vojne intervencije SAD kada je otet, uhapšen i odveden u Njujork predsednik Venecuele Nikolas Maduro.

Američke vlasti upozoravaju na akcije prorežimskih naoružanih grupa, koje navodno postavljaju brojne blokade puteva kako bi identifikovale i pritvorile američke građane ili bilo koga za koga se sumnja da podržava Vašington.

Venecuela ostaje na nivou 4 (najviši) na skali preporuka o putovanju.

Vašington navodi rizike od "proizvoljnog pritvaranja" čak i "mučenja", ističući da bezbednost Amerikanaca više ne može biti garantovana na tlu Venecuele.

(Kurir.rs/Beta/Preneo: V.M.)

