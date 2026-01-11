"BEZ ODLAGANJA NAPUSTITE ZEMLJU" Amerika naredila svojim državljanima da se MOMENTALNO sklone iz Venecuele!
Američko ministarstvo spoljnih poslova uputilo je sinoć hitan apel svim svojim građanima u Venecuelida bez odlaganja napuste zemlju.
To upozorenje saopšteno na sajtu Stejt departmenta dolazi u trenutku kada se međunarodni letovi nastavljaju usred ekstremnih tenzija posle prošlonedeljne vojne intervencije SAD kada je otet, uhapšen i odveden u Njujork predsednik Venecuele Nikolas Maduro.
Američke vlasti upozoravaju na akcije prorežimskih naoružanih grupa, koje navodno postavljaju brojne blokade puteva kako bi identifikovale i pritvorile američke građane ili bilo koga za koga se sumnja da podržava Vašington.
Venecuela ostaje na nivou 4 (najviši) na skali preporuka o putovanju.
Vašington navodi rizike od "proizvoljnog pritvaranja" čak i "mučenja", ističući da bezbednost Amerikanaca više ne može biti garantovana na tlu Venecuele.
