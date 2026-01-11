TRAMP POTPISAO DEKRET U VEZI VENECUELE: Američki predsednik otišao korak dalje posle otmice Nikolasa Madura
Američki predsednik Donald Tramp potpisao je dekret o prihodima od venecuelanske nafte, koji ima za cilj da osigura da novac ostane zaštićen od upotrebe u sudskim postupcima.
Izvršna naredba, objavljena u subotu, navodi da bi, ako bi sredstva bila zaplenjena za takvu upotrebu, to bi moglo da potkopa ključne napore SAD da obezbede ekonomsku i političku stabilnost u Venecueli.
Naredba dolazi usred upozorenja vrhovnih rukovodilaca naftnih kompanija da bi previranja i nestabilnost u Venecuelimogli da učine tu zemlju manje atraktivnom za privatna ulaganja i obnovu.
Tramp koji je juče imao sastanak sa rukovodiocima američkih naftnih kompanija, pokušao je da ublaži zabrinutost naftnih kompanija i rekao da će rukovodioci direktno sarađivati sa SAD, a ne sa venecuelanskom vladom.
Venecuela ima istoriju zaplene državne imovine, tekuće američke sankcije i decenije političke neizvesnosti.
Navođenje američkih naftnih kompanija da investiraju u Venecuelu i pomognu u obnovi infrastrukture zemlje je glavni prioritet Trampove administracije posle hapšenja sada svrgnutog lidera Nikolasa Madura.
(Kurir.rs/Beta/Preneo: V.M.)