Američki predsednik Donald Tramp potpisao je dekret o prihodima od venecuelanske nafte, koji ima za cilj da osigura da novac ostane zaštićen od upotrebe u sudskim postupcima.

Izvršna naredba, objavljena u subotu, navodi da bi, ako bi sredstva bila zaplenjena za takvu upotrebu, to bi moglo da potkopa ključne napore SAD da obezbede ekonomsku i političku stabilnost u Venecueli.

Naredba dolazi usred upozorenja vrhovnih rukovodilaca naftnih kompanija da bi previranja i nestabilnost u Venecuelimogli da učine tu zemlju manje atraktivnom za privatna ulaganja i obnovu.

Tramp koji je juče imao sastanak sa rukovodiocima američkih naftnih kompanija, pokušao je da ublaži zabrinutost naftnih kompanija i rekao da će rukovodioci direktno sarađivati sa SAD, a ne sa venecuelanskom vladom.

Venecuela ima istoriju zaplene državne imovine, tekuće američke sankcije i decenije političke neizvesnosti.