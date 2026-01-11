Slušaj vest

On razmatra da ispuni svoju pretnju napadom na Islamsku republiku zbog suzbijanja demonstracija, piše Njujork Tajms pozivajući se na više američkih zvaničnika.

Tramp još uvek nije doneo konačnu odluku, ali su zvaničnici rekli da ozbiljno razmatra odobrenje udara kao odgovor zbog suzbijanja demonstracija u Iranu.

Na meti i ciljevi koji nemaju veze sa vojskom?

Predsedniku je predstavljen niz opcija, poput udara na različite mete u Teheranu, uključujući i one koje nemaju veze sa vojskom.

Upitana o planiranju potencijalnih udara, Bela kuća se osvrnula na javne komentare i objave Trampa na društvenim mrežama poslednjih dana.

- Iran gleda ka slobodi, možda kao nikada do sada - napisao je Tramp na društvenim mrežama u subotu. "SAD su spremne da pomognu!"

Demonstracije u Iranu su počele krajem decembra kao odgovor na ekonomsku krizu, ali su se od tada proširile. Iranski zvaničnici prete da će se obračunati sa učesnicima protesta, a desetine ljudi je već ubijeno, prema podacima grupa za ljudska prava.

Vrhovni vođa Irana, ajatolah Ali Hamnei, rekao je u petak da vlada "neće popustiti" pred protestima.

Tramp je u petak rekao da je Iran "u velikoj nevolji".

- Veoma snažno sam predočio da ćemo se uključiti ako počnu da ubijaju ljude kao što su to činili u prošlosti. Udarićemo ih veoma snažno tamo gde ih boli. To ne znači "čizme na zemlji" (kopnenu invaziju), ali znači da ćemo ih udariti veoma, veoma snažno tamo gde ih boli. Dakle, ne želimo da se to dogodi.

Elitna jedinica glavna meta

Državni sekretar Marko Rubio razgovarao je telefonom u subotu ujutru sa premijerom Izraela Benjaminom Netanjahuom. Dva lidera su razgovarala o protestima u Iranu, kao i o situaciji u Siriji i mirovnom sporazumu u Gazi.

Visoki američki zvaničnici rekli su u subotu da će barem neke od opcija koje su predstavljene Trampu biti direktno povezane sa elementima bezbednosnih službi zemlje koji koriste nasilje da bi ugušili rastuće proteste. Tu se najverovatnije misli na Korpus čuvara Islamske revolucije - Revolucionarnu gardu.

Američki generali oprezni po pitanju napada na Iran

Istovremeno, međutim, američki zvaničnici su rekli da moraju biti oprezni da bilo kakvi vojni udari ne bi imali suprotan efekat - mobilisanje iranske javnosti da podrži vladu - ili pokrenuli udare u znak odmazde, što bi moglo da ugrozi američko vojno i diplomatsko osoblje u regionu.

Visoki američki vojni zvaničnik rekao je da bi komandanti u regionu želeli više vremena pre bilo kakvog potencijalnog napada kako bi konsolidovali američke vojne položaje i pripremili odbranu za eventualne udare Irana.

Američki zvaničnici su rekli da bi svaka vojna akcija morala da ispuni Trampovo obećanje da će kazniti vladu u Teheranu, ali i da ne pogorša situaciju.