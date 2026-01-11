Slušaj vest

Policija je saopštila da su ljudski ostaci pronađeni na jugoistoku Australije, u području koje je danima zahvaćeno razornim šumskim požarima, u kojima su uništeni objekti, prekinuto snabdevanje električnom energijom za hiljade domaćinstava i izgorele velike površine vegetacije.

1/16 Vidi galeriju Požari u Australiji Foto: JAMES ROSS/AAP, JOEL CARRETT/AAP, JAMES ROSS/AAP

Požari van kontrole tokom toplotnog talasa

Požari, koji besne van kontrole usred letnjeg toplotnog talasa, zahvatili su više od 350.000 hektara šumskog i niskog rastinja u saveznoj državi Viktoriji od sredine sedmice. Uništeno je više od 300 objekata, uključujući kuće, dok je na hiljade ljudi ostalo bez struje.

Vlasti su navele da je reč o najgorim požarima koji su pogodili jugoistok zemlje još od katastrofalne sezone "Crnog leta" 2019-2020, kada je izgorela teritorija veličine Turske, a poginule su 33 osobe.

Ljudski ostaci pronađeni kod Longvuda

Ljudske ostatke pronašlo je vozilo u blizini mesta Longvud, oko 110 kilometara severno od glavnog grada Viktorije, Melburna, navela je policija u saopštenju, dodajući da identitet žrtve još nije utvrđen.

Požar u tom području, jedan od najvećih koji su goreli u nedelju, već je uništio imanja, vinograde i poljoprivredno zemljište.

Desetine aktivnih požara i dugotrajna borba vatrogasaca

Premijerka Viktorije Džasinta Alen izjavila je da je širom države aktivno više od 30 požara. U susednoj saveznoj državi Novi Južni Vels, koja obuhvata i Sidnej, nekoliko požara u blizini granice s Viktorijom proglasila je najviši stepen opasnosti, saopštila je tamošnja Vatrogasna služba za ruralna područja.

Glavni vatrogasni zvaničnik Uprave za upravljanje šumskim požarima Viktorije, Kris Hardman, rekao je da bi vatrogascima mogle biti potrebne nedelje da stave požare pod kontrolu.

- Ovi požari neće biti obuzdani pre nego što ponovo nastupe vrući, suvi i vetroviti uslovi - rekao je Hardman za australijsku televiziju ABC.

Na snazi je potpuna zabrana paljenja vatre

Alen je na društvenoj mreži X saopštila da je u Viktoriji na snazi potpuna zabrana paljenja vatre, dok se hiljade vatrogasaca i više od 70 letelica bore sa vatrenom stihijom.

- Dim od šumskih požara utiče na kvalitet vazduha u mnogim delovima Viktorije, uključujući i šire područje Melburna - navela je ona.

Savezna pomoć stanovništvu i poljoprivrednicima

Premijer Australije Entoni Albaneze izjavio je da će savezna vlada obezbediti hitna sredstva za stanovnike pogođene požarima, kao i za poljoprivrednike, koji se suočavaju sa "izuzetnim troškovima hitne distribucije stočne hrane".