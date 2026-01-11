Slušaj vest

U ukrajinskom napadu dronovima na ruski grad Voronježubijena je jedna osoba, a tri su ranjene, saopštili su danas lokalni zvaničnici.

U ukrajinskom napadu na ruski grad Voronjež, poginula je jedna ženska osoba, a troje ljudi je ranjeno. Napad je izveden dronovima, a neki od njih su se zabili u stambene zgrade i kuće uzrokujući veliku štetu i stradanje ljudi. Foto: screenshot X

Mlada žena preminula je tokom noći na odeljenju intenzivne nege, nakon što su delovi oborenog drona pali na njenu kuću tokom napada juče, naveo je guverner Voronješke oblasti Aleksandar Gusev na Telegramu.

Još tri osobe su povređene, dok je više od 10 stambenih zgrada, kuća i jedna srednja škola oštećeno, rekao je Gusev, dodajući da je protivvazdušna odbrana oborila 17 dronova iznad Voronježa.

Grad ima nešto više od milion stanovnika i nalazi se oko 250 kilometara od ukrajinske granice.

Napad je usledio dan nakon što je Rusija tokom noći sa četvrtka na petak zasula Ukrajinu stotinama dronova i desetinama raketa, pri čemu su, prema ukrajinskim zvaničnicima, najmanje četiri osobe poginule u glavnom gradu Kijevu.

Drugi put u gotovo četvorogodišnjem ratu, Rusija je upotrebila moćnu novu hipersoničnu raketu "Orešnik"koja je pogodila zapad Ukrajine, što se smatra jasnim upozorenjem Kijevu i NATO-u.

Generalštab Ukrajine saopštio je da je Rusija tokom noći napala Ukrajinu sa 154 drona, od kojih je 125 oboreno.

Napadi su usledili nakon izveštaja o velikom napretku u razgovorima između Ukrajine i njenih saveznika o tome kako da se zemlja zaštiti od daljih agresivnih poteza Moskve, ukoliko bude postignut mirovni sporazum pod vođstvom SAD.