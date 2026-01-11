Slušaj vest

Izraelska policija saopštila je danas da je privela visokog zvaničnika u kabinetu premijera te zemlje Benjamina Netanjahua, "zbog sumnje da je ometao istražne postupke".

Kako prenosi Tajms of Izrael, priveden je šef kabineta izraelskog premijera Benjamina Netanjahua, Cahi Braverman, radi ispitivanja zbog njegovog navodnog pokušaja da ometa istragu o odavanju poverljivih obaveštajnih podataka nemačkom listu "Bild".

Istražitelji policijske jedinice za teške zločine Lahav 433 pretražili su jutros Brejvermanovu kuću i sada ga ispituju u sedištu jedinice u Lodu zbog sumnje da je ometao pravdu.

Njegovo privođenje je usledilo nakon što je Netanjahuov optuženi bivši portparol, Eli Feldstejn, izneo tvrdnju da je Braverman znao za tajnu istragu o curenju informacija mesecima pre nego što je objavljena, i da je uverio bivšeg pomoćnika da će moći da obustavi istragu.

U ranijem intervjuu za Kanal 12, Feldstejn je rekao da je Braverman zatražio da se sastane sa njim u večernjim satima u podzemnom parkingu u vojnom štabu Kirje, gde je obavestio bivšeg portparola da su Izraelske odbrambene snage (IDF) pokrenule istragu o curenju informacija.