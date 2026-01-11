Slušaj vest

Desetine hiljada ljudi u subotu su učestvovali na brojnim skupovima u znak protesta protiv metoda Imigracione i carinske službe (ICE), nakon što je jedan od njenih agenata u Mineapolisu ubio 37-godišnju ženu.

Hiljade ljudi okupile su se u Mineapolisu, hrabro prkosile hladnoći (-7 stepeni) i u parku prekrivenom snegom u blizini mesta pucnjave skandirali ime žrtve i držali transparente neprijateljski nastrojene prema saveznoj policiji.

Dru Lencmajer (30) rekao je za AFP da se oseća kao da "klizi u autoritarnu diktaturu".

- Niko ne sprečava Trampovu administraciju da ubija građane, krade i otima ljudska bića. Vreme je da se to zaustavi - rekao je.

Na istočnoj obali, u Bostonu, udaljenom više od 2.000 km, Bil Torkazo takođe se pridružio drugim demonstrantima.

- Jedino načelo koje nas ujedinjuje jeste jednakost pred zakonom. To je ono u šta najdublje verujem i upravo to mislim da Tramp stalno krši. To je neprihvatljivo - rekao je.

Iza slogana "ICE, zauvek napolje" (ICE, out for Good, koji je igra reči s imenom ubijene žene, Rene Nikol Gud), posebno stoji pokret "Nema kraljeva", mreža levičarskih organizacija koje se protive Donaldu Trampu.

Smrt ove američke majke, ubijene u svom automobilu u sredu, izazvala je snažne emocije u njenom gradu, demokratskom uporištu, i šire među Amerikancima zabrinutim zbog metoda u borbi protiv ilegalne imigracije, koju je Tramp pretvorio u nacionalni prioritet.

U subotu ujutro tri demokratske kongresmenke iz Minesote posetile su saveznu zgradu u predgrađu Mineapolisa u kojoj se nalazi imigraciona uprava. Među njima bila je Ilhan Omar, istaknuta osoba američke levice somalijskog porekla.

Ali čim su ušle, zamoljene su da odu, kako su rekle.

- Ono što se danas dogodilo očigledan je pokušaj sprečavanja članova Kongresa u obavljanju njihove nadzorne uloge - požalila se Omar.

Prema vladi, koja to naziva činom "domaćeg terorizma", policajac je pucao u samoodbrani kada je Gud pokušala da ga pregazi svojim vozilom.

Zvaničnici Minesote nazvali su pucnjavu neopravdanom, ukazujući na snimak prolaznika na kojem se čini da se njeno vozilo okreće suprotno od agenta koji je pucao. Gud je bila volonterka u mreži koja prati i beleži operacije ICE-a u Mineapolisu.

Demokratski zakonodavci osuđuju činjenicu da su lokalni istražitelji isključeni iz istrage koju sprovodi FBI.

- Vreme je da se poštuje zakon, to što su Ministarstvo pravde i ova predsednička administracija već doneli zaključke o ovim događajima duboko je zabrinjavajuće - rekao je gradonačelnik Mineapolisa Džejkob Frej.