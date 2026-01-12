AMERIKA ZA PAR DANA UKIDA POJEDINE SANKCIJE VENECUELI? Oglasio se Trampov ministar finansija, evo šta stoji iza ovakve odluke
Još neke američke sankcije Venecuelimogle bi biti ukinute već ove nedelje kako bi se olakšala prodaja nafte, izjavio je američki ministar finansija Skot Besent.
On je za Rojters rekao i da će se ove nedelje sastati sa čelnicima Međunarodnog monetarnog fonda i Svetske banke povodom njihovog ponovnog angažovanja u Venecueli.
Besent je u intervjuu izjavio da bi gotovo pet milijardi dolara vredna monetarna sredstva Venecuele u Specijalnim pravima vučenja (SDR), koja su trenutno zamrznuta u MMF-u, mogla biti stavljena u funkciju obnove ekonomije te zemlje.
- Uklanjamo sankcije sa nafte koja će se prodavati - rekao je Besent tokom posete inženjerskom pogonu kompanije Vinebago industris (Winnebago Industries).
Ministarstvo finansija razmatra promene koje bi omogućile povrat prihoda od prodaje nafte, koja se uglavnom nalazi uskladištena na brodovima, nazad u Venecuelu.
Besent, koji kontroliše dominantni američki vlasnički udeo u Međunarodnom monetarnom fondu i Svetskoj banci, rekao je da su mu se te dve institucije već obratile povodom Venecuele.
Izjavio je da bi američka vlada bila spremna da konvertuje Specijalna prava vučenja (međunarodna rezervna sredstva MMF-a) Venecuele, koja se nalaze u MMF-u, u američke dolare kako bi se koristila za obnovu zemlje.
Venecuela trenutno raspolaže sa oko 3,59 milijardi SDR-a, čija je vrednost oko 4,9 milijardi dolara po kursu od petka, ali tim sredstvima za sada ne može da pristupi. SDR-ovi su sastavljeni od američkog dolara, evra, japanskog jena, britanske funte i kineskog juana.
(Kurir.rs/Beta/Preneo: V.M.)