EKSPLOZIJA TOKOM SVADBE! Mlada i mladoženja poginuli na licu mesta, osmoro MRTVIH, povređeno sedmoro ljudi! Kuća odletela u vazduh! Horor u Pakistanu! (VIDEO)
Najmanje osam osoba je poginulo, među kojima su mlada i mladoženja, u eksploziji plinske boce nakon svadbene proslave u kući u glavnom gradu Pakistana, saopštili su zvaničnici.
Do eksplozije je došlo dok su gosti, koji su se okupili da proslave venčanje, spavali u kući, deo objekta se urušio, navela je policija Islamabada. Sedam osoba je povređeno.
U saopštenju policije navodi se da se eksplozija dogodila u stambenom delu u samom centru grada. Oštećeno je i nekoliko obližnjih kuća.
Premijer Šehbaz Šarif uputio je saučešće porodicama žrtava, navodi se u saopštenju njegovog kabineta. Naložio je zdravstvenim vlastima da povređenima obezbede najbolju moguću negu i naredio sprovođenje potpune istrage.
Mnoge porodice u Pakistanu oslanjaju se na boce sa tečnim naftnim gasom zbog slabog pritiska prirodnog gasa, a takve boce su često povezivane sa smrtonosnim nesrećama izazvanim curenjem gasa. Policija je saopštila da je istraga u toku.
(Kurir.rs/Beta/Preneo: V.M.)