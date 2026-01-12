SVE JE SPREMNO ZA NASTAVAK RATA! Izraelska vojska u pripremama, Hamas u Gazi masovno kopa i sanira porušene tunele!
Izraelske snage i palestinska islamistička grupa Hamas pripremaju se za nastavak borbi u Pojasu Gaze, prema medijskim izveštajima.
Izraelske odbrambene snage (IDF) izradile su planove za pokretanje vojnih operacija u Gazi u martu, rekli su neimenovani izraelski zvaničnik i arapski diplomata za The Times of Israel.
Krhko primirje u Pojasu Gaze na snazi je od 10. oktobra, nakon što su se Izrael i Hamas dogovorili o planu od 20 tačaka, koji je podržao Vašington, kako bi se okončale borbe koje traju više od dve godine.
Neimenovani diplomata rekao je da operacija neće napredovati bez podrške Sjedinjenih Država, koje se zalažu za drugu fazu primirja, u okviru koje Hamas treba da položi oružje i treba da budu raspoređene međunarodne snage.
Izraelski plan usredsredio bi se na grad Gazu, s ciljem pomeranja takozvane žute linije, koja predstavlja novu podelu teritorija u Pojasu Gaze. Prema Wall Street Journalu, Hamas se takođe priprema za obnovu borbi.
Grupa je započela obnovu nekih od svojih oštećenih podzemnih tunela, izvestio je list, pozivajući se na neimenovane arapske i izraelske zvaničnike. Hamas takođe ima nova sredstva za plaćanje svojih boraca i regrutovanje novih, dodaje se.
Izraelski zvaničnici rekli su američkom listu da je Izrael spreman da da više vremena za sprovođenje mirovnog plana američkog predsednika Donalda Trampa.
Međutim, citiran je drugi zvaničnik koji je rekao da odluka o novim ratnim planovima zavisi od izraelskog političkog vođstva.
Izraelska vojska, uprkos primirju, i dalje izvodi napade, tvrdeći da cilja vođstvo Hamasa u Gazi.
