objava je od juče pregledana više od 25 miliona puta

Društvenim mrežama od juče se širi dramatičan tekst koji se predstavlja kao svedočanstvo pripadnika bezbednosnih snaga lojalnih venecuelanskom predsedniku Nikolasu Maduru, a u kojem se opisuje navodni tajni napad američkih snaga uz pomoć napredne vojne tehnologije.

Reč je o navodnom "intervjuu" s venecuelanskim bezbednjakom koji je objavio Majk Neter, američki konzervativni aktivista i politički organizator iz Kalifornije koji je ranije radio u prodaji i marketingu. Nema informacija da Neter ima bilo kakvo iskustvo u novinarstvu ili obaveštajnim poslovima.

Kerolajn Livit: "Prestanite s onim što radite i pročitajte ovo"



Priča nikada nije prošla novinarski fact-checking, nije poznato ko je anonimni "pripadnik obezbeđenja", niti je potvrđeno da je intervju uopšte urađen. Uprkos tome, priča je dobila na legitimnosti kad ju je objavila Kerolajn Livit, portparolka Bele kuće.

- Prestanite s onim što radite i pročitajte ovo... - objavila je na zvaničnom profilu na Iksu.

U navodnom intervjuu navodni pripadnik obezbeđenja tvrdi da su se tokom operacije iznenada ugasili svi radarski sistemi, nakon čega su se pojavili dronovi, mali broj helikoptera i, prema njegovim rečima, tek dvadesetak "tehnički veoma naprednih" vojnika.

Fantastične tvrdnje bez dokaza



U tekstu se dalje tvrdi da su ti vojnici bez gubitaka usmrtili stotine pripadnika bezbednosnih snaga i da su pritom korišćena i za sada nepoznata sredstva, opisana kao "zvučno oružje" koje je izazvalo krvarenje iz nosa, povraćanje i potpuni gubitak sposobnosti kretanja.

Navodno svedočanstvo završava upozorenjem državama u regiji da ne ulaze u sukob sa SAD, uz tvrdnju da će se događaji u Venecueliodraziti na celu Latinsku Ameriku, posebno nakon izjava američkog predsednika Trampa o pooštravanju politike prema Meksiku.

Za sada, međutim, ne postoji nijedna nezavisna potvrda ovih tvrdnji. Tekst intervjua nije objavljen ni u jednom velikom mediju, niti su takav napad potvrdile američke ili venecuelanske vlasti.

Sumnju dodatno izazivaju elementi poput "dvadeset vojnika koji bez gubitaka pobiju stotine ljudi" i "tajanstvenog zvučnog oružja", kakvi se često pojavljuju u propagandnim narativima.

Objava se uglavnom širi putem X-a i na portalima koji se oslanjaju na viralni sadržaj s društvenih mreža, bez navođenja izvora, imena sagovornika ili ikakvih dokaza koji bi omogućili proveru autentičnosti.

Tekst je u međuvremenu objavljen na Dejli mejlu i nekim regionalnim portalima.