Slušaj vest

Američki predsednik Donald Trampnavodno je naredio komandantima američkih specijalnih snaga da izrade plan za invaziju na Grenland, ali toj se ideji oštro protive visoki vojni zvaničnici, piše britanski list Dejli mejl.

Stranke koje se zalažu za nezavisnost osvojile najviše glasova na parlamentarnim izborima na Grenlandu Foto: EPA Mads Claus Rasmussen, AP Evgeniy Maloletka

Ova dramatična vest dolazi u trenutku pojačanih geopolitičkih napetosti, a mogla bi da dovede do potpunog kolapsa NATO-a.

Izvori navode kako su Trampovi radikalniji politički saveznici, predvođeni savetnikom Stefanom Milerom, ohrabreni nedavnim uspehom operacije hvatanja venecuelanskog predsednika Nikolasa Madura.

Džej Di Vens sa suprugom Ušom Vens tokom posete Grenlandu Foto: AP Jim Watson

Zbog toga žele brzo da deluju i zauzmu strateški važno ostrvo pre nego što to učine Rusija ili Kina.

Britanske diplomate smatraju da je Tramp motivisan i željom da odvrati pažnju američkih birača od lošeg stanja ekonomije uoči predstojećih međuizbora, na kojima bi mogao da izgubi kontrolu nad Kongresom.

Venecuelanski predsednik Nikolas Maduro stigao na suđenje u Njujorku Foto: Ron Sachs/CNP / SplashNews.com / Splash / Profimedia, TheImageDirect.com / The Image Direct / Profimedia, MediaPunch / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Prema izvorima, Tramp je zatražio od Zajedničke komande za specijalne operacije (JSOC) da pripremi plan invazije. Međutim, generalštab američke vojske protivi se takvom potezu, smatrajući ga protivzakonitim i bez podrške Kongresa.

Jedan izvor otkrio je kako pokušavaju daga odgovore od toga drugim predlozima.

Donald Tramp Nikolas Maduro  Foto: TruthSocial/RealDonaldTrump

- Pokušali su da odvrate Trampa razgovorom o manje kontroverznim merama, kao što su presretanje ruskih brodova iz "flote u senci" - tajne mreže stotina brodova kojima upravlja Moskva kako bi izbegla zapadne sankcije - ili kroz pokretanje napada na Iran.

- Generali misle da je Trampov plan za Grenland lud i protivzakonit. Zato pokušavaju da ga odvrate drugim velikim vojnim operacijama. Kažu da je to kao da se bave petogodišnjakom - rekao je neimenovani diplomatski izvor, piše Dejli mejl.

(Kurir.rs/Daily Mail/Preneo: V.M.)

Ne propustitePlanetaOVA DRŽAVA STRAHUJE DA ĆE POSTATI TRAMPOVA SLEDEĆA META: Nakon Venecuele i Grenlanda, američki lider bi mogao da naredi napad?
Donald Tramp Grenland Danska
PlanetaRAZARANJE NATO PAKTA, TAJNE OPERACIJE U DANSKOJ - I PRIVILEGIJE KOJE NEMAJU NI AMERIKANCI! Ovo su Trampove opcije za zauzimanje Grenlanda, jedna je NAJOPASNIJA
Donald Tramp Grenland
PlanetaTRAMP POSLAO HITNO UPOZORENJE! "Rusija bi mogla da zauzme Grenland, moramo to da učinimo pre njih, milom ili silom" Spomenuo Kinu i Venecuelu!
Donald Tramp Grenland Danska
PlanetaAMERIKA TRASIRA PUT ZA PREUZIMANJE GRENLANDA: "Ako, ne daj Bože, Rusi ili Kinezi ispale nuklearnu raketu..."
801 AP Alex Brandon.jpg