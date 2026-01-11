pokušavaju da mu skrenu pažnju sa grenlanda

pokušavaju da mu skrenu pažnju sa grenlanda

Slušaj vest

Američki predsednik Donald Trampnavodno je naredio komandantima američkih specijalnih snaga da izrade plan za invaziju na Grenland, ali toj se ideji oštro protive visoki vojni zvaničnici, piše britanski list Dejli mejl.

1/15 Vidi galeriju Stranke koje se zalažu za nezavisnost osvojile najviše glasova na parlamentarnim izborima na Grenlandu Foto: EPA Mads Claus Rasmussen, AP Evgeniy Maloletka

Ova dramatična vest dolazi u trenutku pojačanih geopolitičkih napetosti, a mogla bi da dovede do potpunog kolapsa NATO-a.

Izvori navode kako su Trampovi radikalniji politički saveznici, predvođeni savetnikom Stefanom Milerom, ohrabreni nedavnim uspehom operacije hvatanja venecuelanskog predsednika Nikolasa Madura.

1/7 Vidi galeriju Džej Di Vens sa suprugom Ušom Vens tokom posete Grenlandu Foto: AP Jim Watson

Zbog toga žele brzo da deluju i zauzmu strateški važno ostrvo pre nego što to učine Rusija ili Kina.

Britanske diplomate smatraju da je Tramp motivisan i željom da odvrati pažnju američkih birača od lošeg stanja ekonomije uoči predstojećih međuizbora, na kojima bi mogao da izgubi kontrolu nad Kongresom.

1/7 Vidi galeriju Venecuelanski predsednik Nikolas Maduro stigao na suđenje u Njujorku Foto: Ron Sachs/CNP / SplashNews.com / Splash / Profimedia, TheImageDirect.com / The Image Direct / Profimedia, MediaPunch / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Prema izvorima, Tramp je zatražio od Zajedničke komande za specijalne operacije (JSOC) da pripremi plan invazije. Međutim, generalštab američke vojske protivi se takvom potezu, smatrajući ga protivzakonitim i bez podrške Kongresa.

Jedan izvor otkrio je kako pokušavaju daga odgovore od toga drugim predlozima.

1/7 Vidi galeriju Donald Tramp Nikolas Maduro Foto: TruthSocial/RealDonaldTrump

- Pokušali su da odvrate Trampa razgovorom o manje kontroverznim merama, kao što su presretanje ruskih brodova iz "flote u senci" - tajne mreže stotina brodova kojima upravlja Moskva kako bi izbegla zapadne sankcije - ili kroz pokretanje napada na Iran.