TRAMP NAREDIO PLANIRANJE INVAZIJE NA GRENLAND? Američki predsednik OSOKOLJEN uspehom hapšenja Nikolasa Madura, generali se usprotivili!
Američki predsednik Donald Trampnavodno je naredio komandantima američkih specijalnih snaga da izrade plan za invaziju na Grenland, ali toj se ideji oštro protive visoki vojni zvaničnici, piše britanski list Dejli mejl.
Ova dramatična vest dolazi u trenutku pojačanih geopolitičkih napetosti, a mogla bi da dovede do potpunog kolapsa NATO-a.
Izvori navode kako su Trampovi radikalniji politički saveznici, predvođeni savetnikom Stefanom Milerom, ohrabreni nedavnim uspehom operacije hvatanja venecuelanskog predsednika Nikolasa Madura.
Zbog toga žele brzo da deluju i zauzmu strateški važno ostrvo pre nego što to učine Rusija ili Kina.
Britanske diplomate smatraju da je Tramp motivisan i željom da odvrati pažnju američkih birača od lošeg stanja ekonomije uoči predstojećih međuizbora, na kojima bi mogao da izgubi kontrolu nad Kongresom.
Prema izvorima, Tramp je zatražio od Zajedničke komande za specijalne operacije (JSOC) da pripremi plan invazije. Međutim, generalštab američke vojske protivi se takvom potezu, smatrajući ga protivzakonitim i bez podrške Kongresa.
Jedan izvor otkrio je kako pokušavaju daga odgovore od toga drugim predlozima.
- Pokušali su da odvrate Trampa razgovorom o manje kontroverznim merama, kao što su presretanje ruskih brodova iz "flote u senci" - tajne mreže stotina brodova kojima upravlja Moskva kako bi izbegla zapadne sankcije - ili kroz pokretanje napada na Iran.
- Generali misle da je Trampov plan za Grenland lud i protivzakonit. Zato pokušavaju da ga odvrate drugim velikim vojnim operacijama. Kažu da je to kao da se bave petogodišnjakom - rekao je neimenovani diplomatski izvor, piše Dejli mejl.
(Kurir.rs/Daily Mail/Preneo: V.M.)