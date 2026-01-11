Slušaj vest

Zdravstveno stanje čečenskog vođe Ramzana Kadirova naglo se pogoršalo zbog otkazivanja bubrega, a u Kremlju se već aktivno raspravlja o mogućim naslednicima na čelu republike, tvrde ukrajinski obaveštajci.

Prema informacijama izvora iz Glavne obaveštajne uprave ukrajinskog Ministarstva odbrane, Kadirov je na dijalizi, a lekari ne daju optimistične prognoze, javlja Interfax-Ukrajina.

1/6 Vidi galeriju Ramzan Kadirov Foto: Evgenia Novozhenina/Pool Reuters, AP/Maxim Shemetov, Tatiana Barybina / AFP / Profimedia

Izvori navode da se Kadirov trenutno nalazi u svojoj privatnoj bolnici u Čečeniji, gde su se okupili članovi njegovog porodičnog klana, od kojih su neki doputovali i iz inostranstva.

Tvrde da je pogoršanje Kadirovljevog zdravlja podstaklo intenzivnu potragu za novim vođom Čečenije.

- U pozadini boravka Ramzana Kadirova pred ulaznim vratima na koncertu Josifa Kobzona značajno se aktivirao proces određivanja kandidata za mesto novog vođe Čečenije - izjavio je sagovornik ukrajinske agencije.

Kao najizgledniji kandidati koje favorizuje Kremlj spominju se Magomed Daudov, Apti Alaudinov kao i Ramzanov najstariji sin, Ahmat Kadirov, piše Ukrinform.