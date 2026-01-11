KADIROV U TEŠKOM STANJU? Ukrajinski obaveštajci tvrde da mu otkazuju bubrezi, članovi porodice stižu u bolnicu, Putin sprema novog lidera Čečenije?
Zdravstveno stanje čečenskog vođe Ramzana Kadirova naglo se pogoršalo zbog otkazivanja bubrega, a u Kremlju se već aktivno raspravlja o mogućim naslednicima na čelu republike, tvrde ukrajinski obaveštajci.
Prema informacijama izvora iz Glavne obaveštajne uprave ukrajinskog Ministarstva odbrane, Kadirov je na dijalizi, a lekari ne daju optimistične prognoze, javlja Interfax-Ukrajina.
Izvori navode da se Kadirov trenutno nalazi u svojoj privatnoj bolnici u Čečeniji, gde su se okupili članovi njegovog porodičnog klana, od kojih su neki doputovali i iz inostranstva.
Tvrde da je pogoršanje Kadirovljevog zdravlja podstaklo intenzivnu potragu za novim vođom Čečenije.
- U pozadini boravka Ramzana Kadirova pred ulaznim vratima na koncertu Josifa Kobzona značajno se aktivirao proces određivanja kandidata za mesto novog vođe Čečenije - izjavio je sagovornik ukrajinske agencije.
Kao najizgledniji kandidati koje favorizuje Kremlj spominju se Magomed Daudov, Apti Alaudinov kao i Ramzanov najstariji sin, Ahmat Kadirov, piše Ukrinform.
Spominjanje Ahmata Kadirova kao mogućeg naslednika dolazi nakon što ga je njegov otac nedavno imenovao za vršioca dužnosti zamenika predsednika vlade, a uz to je 20-godišnji Ahmat zadržao i funkciju ministra sporta Čečenije.