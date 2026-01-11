Slušaj vest

Dauning strit vodi razgovore sa evropskim saveznicima o mogućem raspoređivanju vojne snage na Grenlandu koja bi obezbeđivala Arktik, navodi britanski Telegraf.

Prema izvorima tog lista, britanski zvaničnici su se poslednjih dana sastali sa kolegama iz više evropskih zemalja, uključujući Nemačku i Francusku, kako bi započeli pripreme.

Vojni planeri, prema istim izvorima, razrađuju planove za moguću NATO misiju na ostrvu, nakon što je američki predsednik Donald Tramp zapretio da bi SAD mogle da preuzmu Grenland iz bezbednosnih razloga. Planovi su, kako se navodi, u ranoj fazi i mogli bi da uključe raspoređivanje britanskih vojnika, ratnih brodova i aviona, ili kombinaciju vremenski ograničenih vežbi, razmene obaveštajnih podataka i razvoja vojnih kapaciteta.

Evropske zemlje se, prema pisanju Telegrafa, nadaju da bi pojačano prisustvo NATO na Arktiku moglo da navede Trampa da odustane od ideje aneksije ostrva i omogući mu da tvrdi kako Evropa preuzima veći deo troškova bezbednosti. Tramp je više puta izjavio da bi SAD mogle da preuzmu Grenland, navodeći zabrinutost da bi Rusija ili Kina mogle da ga zauzmu.

Spremne i sankcije EU prema Americi

Grenland je samoupravna teritorija u sastavu Danske, članice NATO, i bogat je prirodnim resursima, uključujući retke metale. Vladini izvori navode da britanski premijer Kir Starmer pretnje po bezbednost Arktika shvata „izuzetno ozbiljno“ i da podržava jačanje odvraćanja u regionu.

List navodi i da se unutar Evropske unije, prema neimenovanim izvorima, razmatraju potencijalne mere ukoliko Tramp odbije NATO raspoređivanje, uključujući sankcije američkim kompanijama i finansijskim institucijama, kao i druge opcije pritiska. O tim navodima nije bilo zvanične potvrde iz EU ili NATO-a. Ideja o NATO misiji na Grenlandu, prema istim izvorima, razmatrana je i na nedavnom sastanku saveznika u Briselu.

(Kurir.rs/Telegraph/P.V.)

