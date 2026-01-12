Slušaj vest

Nemačka vlada odbacila je navode američkog ministra zdravlja Roberta Kenedija Mlađeg da je narušila autonomiju pacijenata i krivično gonila lekare koji nisu davali vakcine protiv Kovid tokom pandemije.

"Izjave američkog ministra zdravlja su potpuno neosnovane, činjenično netačne i moraju biti odbačene. Krivično gonjenje je sprovedeno samo u slučajevima prevare i falsifikovanja dokumenata, kao što je izdavanje lažnih sertifikata o vakcinaciji ili lažnih sertifikata o maskama", saopštila je nemačka ministarka zdravlja Nina Varken.

Dodala je da tokom pandemije korona virusa u Nemačkoj "nikada nije postojala obaveza medicinske struke da sprovodi vakcinaciju protiv COVID-19".

"Svako ko nije želeo da ponudi vakcinaciju iz medicinskih, etičkih ili ličnih razloga nije bio podložan krivičnom gonjenju, niti je morao da se plaši kazne", navela je Varken.

Kenedi je pre toga na društvenoj mreži Iks u video izjavi rekao da je nemačkoj ministarki zdravlja uputio pismo na osnovu izveštaja iz Nemačke da vlada "ograničava mogućnost ljudi da postupaju po sopstvenim uverenjima treba da donesu odluke u vezi sa zdravljem".

On je rekao da je saznao da se "više od hiljadu nemačkih lekara i hiljade njihovih pacijenata sada suočavaju sa krivičnim progonom i kaznom zbog izdavanja izuzeća od nošenja maski ili primanja vakcina protiv COVID-19 tokom pandemije".

Kenedi nije naveo konkretne primere, i nije rekao na koje tačno izveštaje misli.