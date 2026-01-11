Slušaj vest

Ministar odbrane Belgije Teo Franken kritikovao je američku politiku prema Grenlandu, rekavši da se radi o pitanju opstanka NATO.

"Grenland nije Venecuela i nije Iran. Ovde se radi o pitanju opstanka NATO. Tamo se ne sme vojno intervenisati, inače će se to jako loše završiti“, rekao je Franken.

On je saopštio da je u svojim kontaktima sa ambasadorom SAD u Belgiji i ambasadorom pri NATO vrlo jasno stavio do znanja da bi to stvorilo velike probleme. Prema rečima ministra Belgije, SAD jednostavno ne mogu sebi dozvoliti da vojno prete savezniku i to mora da prestane.

Belgijski ministar izlaz iz situacije vidi u pojačanom prisustvu NATO na Grenlandu i oko njega, kako bi se Rusiji i Kini dalo do znanja da je ostrvo teritorija NATO.

Foto: JONAS ROOSENS/ANP

Franken je istakao da su zabrinutosti SAD zbog ruskih i kineskih brodova razumljive, ali da upravo za to i služi NATO.

On je pozvao saveznike da rade zajedno, istakavši da jedini koji imaju korist od unutrašnjeg razdora su naši neprijatelji.