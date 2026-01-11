Slušaj vest

Ministar odbrane Belgije Teo Franken kritikovao je američku politiku prema Grenlandu, rekavši da se radi o pitanju opstanka NATO.

"Grenland nije Venecuela i nije Iran. Ovde se radi o pitanju opstanka NATO. Tamo se ne sme vojno intervenisati, inače će se to jako loše završiti“, rekao je Franken.

On je saopštio da je u svojim kontaktima sa ambasadorom SAD u Belgiji i ambasadorom pri NATO vrlo jasno stavio do znanja da bi to stvorilo velike probleme. Prema rečima ministra Belgije, SAD jednostavno ne mogu sebi dozvoliti da vojno prete savezniku i to mora da prestane.

Belgijski ministar izlaz iz situacije vidi u pojačanom prisustvu NATO na Grenlandu i oko njega, kako bi se Rusiji i Kini dalo do znanja da je ostrvo teritorija NATO.

101 EPA Jonas Roosens.jpg
Foto: JONAS ROOSENS/ANP

Franken je istakao da su zabrinutosti SAD zbog ruskih i kineskih brodova razumljive, ali da upravo za to i služi NATO.

On je pozvao saveznike da rade zajedno, istakavši da jedini koji imaju korist od unutrašnjeg razdora su naši neprijatelji.

Nešto ranije, objavljeno je da se okuplja vrlo ozbiljna koalicija iz Evrope, koja bi mogla na Grenland da ode i preduhitri Trampa.

(Kurir.rs/Nieuwsblad/P.V.)

