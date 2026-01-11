Slušaj vest

Kada bi imao opciju da kidnapuje bilo kog svetskog lidera, britanski sekretar odbrane Džon Hili izjavio je za Kijev independent da bi „priveo (ruskog predsednika Vladimira) Putina u pritvor i pozvao ga na odgovornost za ratne zločine“.

Govoreći 9. januara na mestu kobnog napada dronom na višespratnu stambenu zgradu u Kijevu, Hili je rekao da ti ratni zločini uključuju "ono što je video u Buči tokom jedne od njegovih prvih poseta Ukrajini“, kao i odgovornost za „otmicu neke od ukrajinske dece koju je sreo u Irpinu“.

Iako je pre samo nedelju dana ovo bilo uglavnom hipotetičko pitanje, otmica venecuelanskog lidera Nikolasa Madura od američkog predsednika Donalda Trampa uzdrmalo je, ako ne i srušilo, međunarodni poredak zasnovan na pravilima i otvorilo mogućnost da druge nacije slede taj primer, piše kijevski list.

Buča, predgrađe severozapadno od Kijeva, postala je simbol ruskih ratnih zločina nakon što su u aprilu 2022. godine, posle oslobađanja od strane ukrajinskih trupa, otkrivene masovne grobnice, dodaje list.

Kancelarija ukrajinskog generalnog tužioca dokumentovala je više od 1.400 ubistava civila u okrugu Buča, uključujući 637 u samoj Buči. Među žrtvama je bilo 37 dece.

Pored toga, Međunarodni krivični sud izdao je nalog za hapšenje Putina u martu 2023. godine zbog ilegalne deportacije civila, uključujući decu, iz okupiranih delova Ukrajine u Rusiju.

Pokazujući na zgradu oštećenu dronom iza sebe, Hili je rekao da ona "govori sve što treba da znate o predsedniku Putinu i njegovoj odlučnosti ne samo da vodi rat protiv Ukrajine, već i da cilja civile, gradove i infrastrukturu od koje ljudi apsolutno zavise usred zime".