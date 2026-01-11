"KADA BIH MOGAO DA KIDNAPUJEM NEKOG SVETSKOG LIDERA, TO BI BIO PUTIN": Odjekuje izjava visokog britanskog ministra!
Kada bi imao opciju da kidnapuje bilo kog svetskog lidera, britanski sekretar odbrane Džon Hili izjavio je za Kijev independent da bi „priveo (ruskog predsednika Vladimira) Putina u pritvor i pozvao ga na odgovornost za ratne zločine“.
Govoreći 9. januara na mestu kobnog napada dronom na višespratnu stambenu zgradu u Kijevu, Hili je rekao da ti ratni zločini uključuju "ono što je video u Buči tokom jedne od njegovih prvih poseta Ukrajini“, kao i odgovornost za „otmicu neke od ukrajinske dece koju je sreo u Irpinu“.
Iako je pre samo nedelju dana ovo bilo uglavnom hipotetičko pitanje, otmica venecuelanskog lidera Nikolasa Madura od američkog predsednika Donalda Trampa uzdrmalo je, ako ne i srušilo, međunarodni poredak zasnovan na pravilima i otvorilo mogućnost da druge nacije slede taj primer, piše kijevski list.
Buča, predgrađe severozapadno od Kijeva, postala je simbol ruskih ratnih zločina nakon što su u aprilu 2022. godine, posle oslobađanja od strane ukrajinskih trupa, otkrivene masovne grobnice, dodaje list.
Kancelarija ukrajinskog generalnog tužioca dokumentovala je više od 1.400 ubistava civila u okrugu Buča, uključujući 637 u samoj Buči. Među žrtvama je bilo 37 dece.
Pored toga, Međunarodni krivični sud izdao je nalog za hapšenje Putina u martu 2023. godine zbog ilegalne deportacije civila, uključujući decu, iz okupiranih delova Ukrajine u Rusiju.
Pokazujući na zgradu oštećenu dronom iza sebe, Hili je rekao da ona "govori sve što treba da znate o predsedniku Putinu i njegovoj odlučnosti ne samo da vodi rat protiv Ukrajine, već i da cilja civile, gradove i infrastrukturu od koje ljudi apsolutno zavise usred zime".
"Ovo je čovek koji mora biti zaustavljen. Ovo je rat koji mora biti zaustavljen. Naša misija je da podržimo Ukrajinu u njenoj današnjoj borbi i da pomognemo u radu na osiguravanju mira“, dodao je on.
(Kurir.rs/KyivIndependent/P.V.)