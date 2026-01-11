Slušaj vest

Predsednik SAD Donald Tramp je danas u objavi na njegovoj društvenoj mreži Truth Social pojačao pritisak na Kubu, navodeći da „snažno predlaže“ da zemlja postigne dogovor sa Vašingtonom i da više neće dobijati novac od naftne industrije Venecuele.

"Kuba je decenijama živela od velikih količina nafta i novca iz Venecuele. Zauzvrat, Kuba je pružala ‘bezbednosne usluge’ poslednja dva venecuelanska diktatora, ali više ne", napisao je Tramp.

U objavi je nastavio:

"Većina tih Kubanaca je mrtva od prošlonedeljne američke akcije, a Venecuela više ne treba zaštitu od nasilnika i iznuđivača koji su ih držali kao taoce toliko godina. Venecuela sada ima Sjedinjene Američke Države, najmoćniju vojsku na svetu (daleko!), da ih štiti, i štitićemo ih. Više neće biti nafte i novca za Kubu - nula!".

"Snažno predlažem da postignu dogovor, pre nego što bude prekasno", dodao je.

Kubanski ministar spoljnih poslova Bruno Rodrigez odgovorio je Trampu.

"Prošlo je 8 dana od brutalnog otmice legitimnog predsednika Venecuele Nikolasa Madura i njegove supruge Silije Flores. Zahtevamo od vlade SAD da okonča ovo ilegalno zadržavanje, poštuje njegov imunitet, zaustavi pravnu i medijsku farsu u koju su pretvorili ovaj proces i brine o njegovom životu i bezbednosti. Pozivamo međunarodnu zajednicu da se pridruži ovom pravednom zahtevu, kako bi se očuvalo međunarodno pravo, život, pravda i prava predsednika Madura i njegove supruge", naveo je Rodrigez na platformi X.

(Kurir.rs/P.V.)

