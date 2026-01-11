Slušaj vest

Premijerka Danske Mete Frederiksen je izjavila danas da je ta zemlja "sudbonosnom trenutku" usred pretnji Donalda Trampa da preuzme Grenland, optužujući SAD da bi mogli okrenuti leđa NATO.

Govoreći na debati lidera partija na političkom skupu u nedelju, danska premijerka je rekla da se njena zemlja nalazi „na raskršću“.

Njene izjave usledile su pre ključne nedelje u sve napetijim odnosima između Danske, Grenlanda i SAD, tokom koje se očekuje sastanak američkog državnog sekretara Marka Rubija sa danskim i grenlandskim ministrom spoljnih poslova, Larsom Lokeom Rasmusenom i Vivian Motzfeldt.

"U pitanju je više nego što oko može da vidi, jer ako ono što doživljavamo od Amerikanaca jeste da zaista okreću leđa zapadnom savezu, da okreću leđa našoj NATO saradnji preteći saveznika, što ranije nismo doživeli, onda će sve stati", rekla je ona.

U petak je Tramp rekao da će SAD preduzeti akciju po pitanju Grenlanda „da li im se sviđa ili ne“.

Rekao je: „Nešto ćemo učiniti sa Grenlandom, ili na lep način ili na teži način.“ Njegova administracija je više puta odbila da isključi mogućnost upotrebe vojne sile – uprkos tome što su Danska i Grenland članovi NATO.

Grenlandski premijer Jens-Frederik Nielsen, zajedno sa liderima ostale četiri političke partije u zemlji, odgovorio je zajedničkim saopštenjem: