Iranski vrhovni vođa Ali Hamnei oglasio se na platformi X, kritikujući Donalda Trampa i Ameriku. On se publici obratio na nalogu za nemačko govorno područje.

"Američki predsednik, koji sa arogancijom sudi celom svetu, treba da zna da su tirani poput faraona, Nimroda (kralj Vavilona koji se smatra jednim od najvećih tirana u istoriji), dinastije Pahlavi (poslednja iranska kraljevska dinastija koju je srušila Islamska revolucija 1979. godine) i njima sličnih, srušeni upravo na vrhuncu svoje osionosti! Pogledajte kako u Latinskoj Americi opkole jednu zemlju i toga se ne stide, već otvoreno priznaju da to rade samo zbog nafte", naveo je Hamnei.

On je dodao da su "sinoć su saboteri u Teheranu i drugim mestima uništavali zgrade sopstvene zemlje kako bi se dodvorili američkom predsedniku, koji izjavljuje da će stati na stranu izgrednika ako iranska vlada nešto preduzme".

"Tim izgrednicima koji se tome raduju poručujem: ako je američki predsednik sposoban, neka vlada sopstvenom državom. Više od hiljadu naših sunarodnika ubijeno je u Dvanaestodnevnom ratu, a on je priznao da je izdao naređenje, potvrdivši da su mu ruke ukaljane krvlju Iranaca, dok se istovremeno hvali da podržava iransku naciju", dodao je Hamnei.

Na kraju je zaključio:

"Svako treba da zna da se Islamska Republika Iran, koja je izgrađena krvlju stotina hiljada časnih ljudi, neće povući pred saboterima. Ko god da ste, vi ste strani plaćenici i iranska nacija vas prezire; naš narod ih neće tolerisati. Iranski narod je danas bolje opremljen i naoružan nego pre revolucije – naše duhovno oružje je jače, a konvencionalno neuporedivo sa onim iz prošlosti. Amerika i danas, kao i ranije, pravi pogrešnu procenu. Naši neprijatelji ne poznaju Iran i biće ponovo poraženi zbog sopstvenog lošeg planiranja. Ako Bog da, osećaj pobede će se proširiti u srcima svih Iranaca".