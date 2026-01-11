Slušaj vest

Vlasnici švajcarskog bara u kojem je 40 ljudi izgubilo život u požaru tokom novogodišnje noći ispričali su kako se konobarica, koju su smatrali „pastorkom“, ugušila „u gomili tela iza zaključanih vrata“.

Dajući svoj najdetaljniji izveštaj o katastrofi do sada, Žak i Džesika Moreti opisali su poslednje minute života Sijan Panin, koji su, kako su naveli, oživeli sav užas te večeri.

Poslednji sati u baru „Le Konstelašn“

Sijan Panin je, prema njihovim rečima, bila ohrabrena od strane gospođe Moreti (40) da „pokrene atmosferu“ u baru „Le Konstelašn“, u alpskom skijalištu Kran-Montana, u ranim jutarnjim satima 1. januara. To je uključivalo nagovaranje konobarica da ubace prskalice u boce šampanjca, nakon čega su neke od njih podignute na ramena konobara u podrumu bara.

Smatra se da je pirotehnika zapalila zvučnoizolacionu penu na plafonu, što je izazvalo masivan požar u kojem je još 116 ljudi zadobilo teške opekotine.

Zaključana vrata i „gomila tela“

Žak Moreti (49) je na kraju provalio vrata podruma spolja i pronašao Sijanu kako umire, okruženu, kako je rekao, „gomilom tela“.

Stradala konobarica Foto: Drustvene Mreže

U petak je rekao kancelariji javnog tužioca kantona Vale, u obližnjem Sionu, da je tek nakon požara saznao da su „servisna vrata“ bara bila „zaključana iznutra i zatvorena na rezu“.

U međuvremenu, njegova supruga je, kako se navodi, sama odvezla kući, nakon što je navodno što je brže mogla pobegla iz bara, noseći kasu sa novcem od te noći.

Istraga i optužbe

Gospodin Moreti se trenutno nalazi u pritvoru, dok je njegova supruga puštena uz kauciju i elektronsku narukvicu. Oboje čekaju mogući sudski postupak po više tačaka optužnice, uključujući ubistvo iz nehata i nanošenje telesnih povreda iz nehata.

Govoreći o Sijan Panin u celodnevnom intervjuu sa tužiocima u petak, gospodin Moreti je rekao da je ona bila devojka bliskog porodičnog prijatelja, koga su Moretijevi, kako je naveo, „odgajali kao da je njihov“.

Priseteći se trenutka kada ju je pronašao, rekao je:

1/12 Vidi galeriju Požar u baru na skijalištu Kran Montana odneo je 40 žrtava, dok je njih 119 teško povređeno Foto: Društevne Mreže, Printscreen/Facebook

„Izašao sam na terasu iza bara. Svi prozori su bili otvoreni. Bilo je mnogo ljudi tamo. Pokušao sam da uđem unutra, ali je bilo nemoguće. Bilo je previše dima.“

Govoreći o vratima, naveo je da su umesto glavnog izlaza bila korišćena „vrata za pomoć“, koja su, kako je rekao, bila „zatvorena i zaključana iznutra kvakom, iako to obično nije bio slučaj“.

„Otvorili smo ih na silu – konačno su popustila posle nekoliko sekundi. Kada su se vrata otvorila, nekoliko ljudi je ležalo na podu, bez svesti.“

Među njima je bila i Sijan.

„Moja pastorka Sijana bila je jedna od njih. Sve smo ih izvukli napolje i stavili u položaj za oporavak.“

Sijan Panin, francuska državljanka kao i Moretijevi, preminula je u roku od sat vremena.

Gospodin Moreti je dodao da su on i Sijanin dečko „više od sat vremena pokušavali da je reanimiraju na ulici u blizini bara, sve dok hitne službe nisu rekle da je prekasno“.

Svedočenje Džesike Moreti

Džesika Moreti je u petak odvojeno saslušana. Prema zapisima koji su dospeli u javnost, istražiteljima je rekla:

„Sijan mi je bila kao mlađa sestra. Provela je Božić sa nama. Bila sam slomljena.“

Navela je da je u bar, koji je nazivala „Konstel“, stigla u 22.30 na Novu godinu, dok je njen suprug ostao u restoranu „Sens“, koji takođe poseduju u blizini.

1/10 Vidi galeriju Požar u Švajcarskoj odneo 40 života, mahom omladine Foto: Printscreen/Facebook, Printskrin Instagram

„U ponoć je u baru bilo vrlo malo ljudi“, rekla je.

„Zatim su postepeno pristizale grupe, čime je broj gostiju porastao na nešto manje od stotinu.“

Dodala je:

„Upravo sam govorila Sijan da moramo da dovedemo više ljudi kako bismo stvorili atmosferu.“

Trenutak izbijanja požara

Konobarice sa maskama za lice potom su podignute na ramena konobara, noseći „šampanjske vatrometne plamenove“ do stolova, koji su bili iznajmljeni po ceni od oko 900 funti po stolu.

„Odjednom sam osetila navalu ljudi“, rekla je gospođa Moreti.

„Videla sam narandžasto svetlo u uglu bara.“

„Odmah sam viknula: ‘Svi napolje!’ i istog trenutka pomislila da pozovem vatrogasce.“

„Napustila sam objekat kroz glavni ulaz, penjući se stepenicama, da kažem obezbeđenju da sve izvede napolje. Kada sam izašla napolje, pozvala sam 118 [broj za hitne slučajeve vatrogasne službe u Švajcarskoj]. Bilo je 1:28 ujutru.“

Gospođa Moreti je zatim pozvala svog muža i rekla: „Požar je u Konstelu, dođite brzo! Bila sam u stanju potpune panike, poziv je trajao 11 sekundi. Odmah mi je rekao da dolazi da me dočeka.“

Gospođa Moreti je rekla tužiocima: „Kada sam stigla kući, bila sam u panici, u bunilu, telo me je izdavalo.“

Gospodin Moreti je potvrdio da je rekao svojoj ženi, koja je zadobila vrlo lakšu povredu ruke, da uđe u auto i ode kući da se brine o svojoj deci.

„Rekao sam joj da ne ostane i ne svedoči ovoj tragediji“, rekao je. „Želeo sam da je zaštitim.“

Nije bilo komentara ni od jednog od Moretijevih o tvrdnjama da su dve video kamere snimile gospođu Moreti kako izlazi iz kase hotela Konstelejšn i da bi se ona shodno tome mogla suočiti sa daljim optužbama za „nepružanje pomoći osobama u opasnosti“.

Oboje su ispričali kako su prvi put iznajmili hotel Konstelejšn 2015. godine, kada su ga „renovirali od A do Š“, uključujući „podove, nameštaj i sam bar“, uključujući i zamenu pene na plafonu.

Par, koji su oboje poreklom sa francuskog ostrva Korzika, osumnjičen je za „ubistvo iz nehata, nanošenje telesnih povreda iz nehata i podmetanje požara iz nehata“.

Oboje negiraju bilo kakvo krivično ili građansko delo.

Gospodin Moreti je bivši svodnik, sa nizom osuda i zatvorskih boravka iza sebe, dok se za njegovu suprugu kaže da ima čist dosije u policiji.