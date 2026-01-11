Slušaj vest

Grupa evropskih zemalja, predvođena Nemačkom i Velikom Britanijom, priprema koordinisani vojni odgovor na Arktiku kako bi se suprotstavila pokušajima američkog predsednika Donalda Trampa da pripoji Grenland, prenela je agencija Blumberg.

Prema izvorima bliskim tom pitanju, Berlin se sprema da predloži NATO stvaranje misije pod nazivom "Arktički stražar".

Ta operacija, po uzoru na nadzor kritične infrastrukture u Baltičkom moru, ima za cilj da obezbedi region od ruskog i kineskog rivalstva, dok istovremeno pokazuje Vašingtonu da Evropljani obezbeđuju stabilnost dalekog severa.

Na pitanje britanske televizijske mreže BBC, britanska ministarka saobraćaja Hajdi Aleksander opisala je te razgovore kao "rutinske", negirajući da predstavljaju hitan odgovor na izjave američkog predsednika.

Dok London deli procenu Bele kuće o porastu rizika na Arktiku, ministarka je naglasila multilateralni okvir.

"Ključno je da učinimo sve što je moguće sa našim saveznicima u NATO kako bismo osigurali efikasno odvraćanje od (ruskog predsednika) Vladimira Putina u ovom regionu sveta", rekla je britanska ministarka.

Nemački ministar spoljnih poslova Johan Vadeful, koji će se naredne sedmice sastati sa američkim kolegom Markom Rubijom rekao je da bezbednost na Arktiku postaje ključna.

"Želimo da razgovaramo unutar Alijanse o tome kako možemo zajedno da preuzmemo ovu odgovornost", dodao je nemački ministar.

Nešto ranije, britanski Telegraf je pisao o planu Britanije, Nemačke i Francuske, koje bi u ranoj fazi i mogle da uključe raspoređivanje vojnika, ratnih brodova i aviona, ili kombinaciju vremenski ograničenih vežbi.

(Kurir.rs/Beta)

