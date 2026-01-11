FRANCUSKI LEKARI PRIVATNE PRAKSE NAPUSTILI PARIZ: Simboličan trodnevni egzil u Briselu kao protest protiv vladine zdravstvene politike
Nekoliko stotina lekara privatne prakse koji rade u operacionim salama (anesteziolozi, hirurzi, akušeri) napustilo je danas Pariz i otišlo u simboličan trodnevni egzil u Brisel, u znak protesta protiv vladine zdravstvene politike, preneli su francuski mediji.
"Želimo da vlada prestane da napada privatnu medicinsku praksu", izjavio je Filip Kik (Philippe Cuq), predsednik organizacije Blok (Le Bloc), neposredno pre nego što je dvadesetak autobusa krenulo danas iz Pariza u Brisel.
Kik je dodao da će lekari u "egzilu" u Briselu raditi na pripremi desetak predloga koje žele da podnesu premijeru Francuske Sebastijenu Lekorniju (Sebastien Lecornu) po povratku u Pariz.
Ta akcija je deo šireg konteksta štrajkova lekara privatne prakse. Skoro sve organizacije su pozvale na štrajk između 5. i 15. januara.
Oni osuđuju "politiku koja ih gazi", uključujući budžet za socijalno osiguranje koji se smatra nedovoljnim, ograničenje recepata za bolovanje i mere koje omogućavaju lekarima da zaobiđu kolektivne ugovore između rada u privatnoj praksi i nacionalnog sistema zdravstvenog osiguranja.
U subotu je nekoliko hiljada lekara, 20.000 prema organizatorima, 5.000 prema policijskoj prefekturi, marširalo u Parizu.
Kurir.rs/Beta