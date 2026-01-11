"SVAKI DAN RATA NAS PODSEĆA DA SVET NE MOŽE SAM DA SE ZAŠTITI OD LUDAKA": Zelenski dodao i da ruski gubici od decembra iznose 1.000 poginulih dnevno (VIDEO)
Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski rekao je večeras da "svaki dan rata" sa Rusijom predstavlja podsetnik za svet da ne može sam sebe da zaštiti od "ludaka".
"Trenutno ruski gubici iznose najmanje 1.000 poginulih dnevno – i to je slučaj još od decembra. Tako Rusija, u suštini, plaća samo da bi sprečila da se rat završi. Ovo je ludilo i može se zaustaviti jedino udruženim snagama – snagama Evrope i Sjedinjenih Američkih Država, snagama svih naših partnera", rekao je Zelenski.
On je dodao da "svaki dan ovog rata podseća da svet ne može sam sebe da zaštiti od ludaka".
"Mi moramo da ga zaštitimo. Rusija mora biti zaustavljena. Hvala svima koji stoje uz Ukrajinu! Hvala svima koji pomažu našem narodu, našoj odbrani i obnovi! Slava Ukrajini!", poručio je on.
(Kurir.rs/P.V.)