OPŠTI HAOS U FINSKOJ, LETOVI OTKAZANI, HILJADE TURISTA ZAGLAVLJENO Nevreme napravilo kolaps, temperatura pala na -37
Hiljade turista ostalo je zaglavljeno u severnoj Finskoj danas nakon što su letovi na aerodromu Kitila otkazani zbog ekstremne hladnoće, prenosi AP.
Temperatura na aerodromu je u nedelju ujutro pala na minus 37 stepeni Celzijusa nakon nekoliko dana sličnog ledenog vremena, što je otežalo odmrzavanje aviona i druge operacije, izvestio je finski nacionalni javni emiter Yle.
Očekuje se da će duboki mraz u Kitili, koja se nalazi u finskoj Laponiji u slabo naseljenom severu, potrajati i u ponedeljak, kada Finski meteorološki institut predviđa temperature od gotovo minus 40 stepeni Celzijusa.
Finci su generalno navikli na hladne zimske temperature, ali ovogodišnja hladnoća, koja je pogodila velike regione severne, centralne i istočne Evrope, je ozbiljnija nego u prethodnim godinama.
Jako snežno nevreme, jaki vetrovi i zaleđeni putevi otežali su putovanja u delovima Evrope.
U Nemačkoj, putnici vozom su i dalje doživljavali velika kašnjenja i otkazivanja u nedelju, nakon što je železnički operater Deutsche Bahn u petak obustavio sav saobraćaj na severu zemlje zbog obilnog snega.
Kurir/Ap
Hiljade turista ostalo je zaglavljeno u severnoj Finskoj danas nakon što su letovi na aerodromu Kitila otkazani zbog ekstremne hladnoće, prenosi AP.
Temperatura na aerodromu je u nedelju ujutro pala na minus 37 stepeni Celzijusa nakon nekoliko dana sličnog ledenog vremena, što je otežalo odmrzavanje aviona i druge operacije, izvestio je finski nacionalni javni emiter Yle.
Očekuje se da će duboki mraz u Kitili, koja se nalazi u finskoj Laponiji u slabo naseljenom severu, potrajati i u ponedeljak, kada Finski meteorološki institut predviđa temperature od gotovo minus 40 stepeni Celzijusa.