Slušaj vest

Bela kuća je saopštila da je sumnjivi predmet otkriven tokom bezbednosne kontrole na Međunarodnom aerodromu Palm Bič uoči sinoćenjeg odlaska američkog predsednika Donalda Trampa sa njegovog imanja Mar-a-Lago na Floridi za Vašington.

Foks njuz prenosi da je to primoralo Tajnu službu SAD da prilagodi rutu predsedničke kolone vozila.

Zvaničnici su naveli da otkriće sumnjivog predmeta na aerodromu nije poremetilo Trampovo planirano putovanje, jer su agenti uradili proveru predmeta, a bezbednosna prilagođavanja rute izvedena su iz čiste predostrožnosti.

- Tokom kontrole aerodroma Palm Bič uoči dolaska (Trampa), američka Tajna služba je otkrila sumnjivi predmet. Utvrđeno je da je potrebna dalja istraga i ruta predsedničke kolone je prilagođena u skladu sa tim - rekla je portparolka Bele kuće Kerolajn Livit.

1/7 Vidi galeriju Američki predsednik Donald Tramp se obraća novinarima u avionu "Er fors uan" Foto: Alex Brandon/AP

Američka televizija navodi da je najnovija bezbednosna uzbuna usledila nakon odvojenog incidenta koji se dogodio nekoliko meseci ranije, kada je Tajna služba otkrila sumnjivu lovačku osmatračnicu postavljenu tako da direktno gleda na mesto gde Tramp izlazi iz predsedničkog aviona "Er fors uan" kada sleće na Međunarodni aerodrom Palm Bič.

1/9 Vidi galeriju Obraćanje američkog predsednika Donalda Trampa naciji iz Bele kuće Foto: Doug Mills/Pool The New York Times

Agenti su tu lovačku osmatračnicu otkrili u oktobru prošle godine, ali prilikom okolnog područja nisu pronašli nikoga.

- Pre predsednikovog povratka u Vest Palm Bič, Tajna služba SAD je otkrila nešto što je izgledalo kao lovačka osmtračnica u vidokrugu zone sletanja aviona "Er fors uan". Nijedna osoba nije pronađena na licu mesta. FBI je od tada preuzeo vođenje istrage i avionom dopremio dodatne resurse za prikupljanje svih dokaza sa mesta događaja i upotrebio naše kapacitete za analizu mobilnih telefona - rekao je tada za Foks njuz Keš Patel, direktor Federalnog istražnog biroa (FBI).

1/7 Vidi galeriju Telefonski razgovor Donalda i Melanije Tramp sa mališanima iz SAD uoči Božića Foto: TASOS KATOPODIS / Getty images / Profimedia

Izvor iz policije je kasnije rekao američkoj televiziji da je lovačka osmatračnica izgleda tu stajala "mesecima" pre nego što je otkrivena.

1/9 Vidi galeriju Mar-a-Lago Foto: GARY I ROTHSTEIN / UPI / Profimedia, Profimedia/MPI10/Capital pictures, Profimedia / USA TODAY Network

Incident sa lovačkom osmatračnicom dogodio se samo nekoliko nedelja nakon što je Rajan Rut proglašen krivim za pokušaj atentata na Trampa na njegovom terenu za golf u Palm Biču, nakon što su tužioci saopštili da je Rut postavio snajpersko gnezdo skriveno u žbunju duž ograde.

1/17 Vidi galeriju Atentat na Donalda Trampa Foto: X printscreen, AP Carolyn Kaster, AP Gene J Puskar

Taj slučaj je usledio posle ranijeg pokušaja atentata na Trampa kada je tadašnji predsednički kandidat upucan u uvo tokom predizbornog skupa u Batleru u Pensilvaniji.