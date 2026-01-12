Slušaj vest

Si je u odgovoru rekao da je preko 40.000 mladih ljudi iz SAD-a aktivno učestvovalo u inicijativi „50.000 za pet godina“ od njenog pokretanja, otvarajući im prozor da razumeju pravu Kinu i gradeći most za nastavak prijateljstva između dva naroda. 

„Ovo u potpunosti pokazuje da su prijateljska razmena i saradnja zajednička težnja naroda Kine i Sjedinjenih Država. Radujemo se što će se još više mladih ljudi pridružiti delu kinesko-američkog prijateljstva, postati nova generacija ambasadora prijateljstva između dve zemlje i dati veći doprinos unapređenju razmene među ljudima i promociji razvoja bilateralnih odnosa“, rekao je Si. 

Nedavno je američka delegacija za razmenu u obrazovanju mladih poslala pismo predsedniku Si Đinpingu, u kojem se osvrnula na svoju posetu Kini u oktobru 2025. godine i izrazila zahvalnost inicijativi predsednika Sija „50.000 za 5 godina“, koja je pružila dragocenu priliku za jačanje međusobnog razumevanja mladih iz dve zemlje. 

Ne propustitePlanetaSi Đinping predsedavao sastanakom rukovodstva KP Kine koji je bio posvećen radu državnih institucija
foto 0109.jpg
PlanetaKina cilja na bezbedno i pouzdano snabdevanje ključnim tehnologijama veštačke inteligencije do 2027. godine
0108slika.jpg
PlanetaPeng Lijuen razgovarala uz čaj sa suprugom predsednika Južne Koreje
0107slika.jpg
PlanetaKina osudila vojnu akciju SAD-a protiv Venecuele na sastanku Saveta bezbednosti UN-a
Sun Lej