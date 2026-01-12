Si odgovorio na pismo nastavnika i studenata iz delegacije za razmenu u obrazovanju mladih iz SAD-a
Si je u odgovoru rekao da je preko 40.000 mladih ljudi iz SAD-a aktivno učestvovalo u inicijativi „50.000 za pet godina“ od njenog pokretanja, otvarajući im prozor da razumeju pravu Kinu i gradeći most za nastavak prijateljstva između dva naroda.
„Ovo u potpunosti pokazuje da su prijateljska razmena i saradnja zajednička težnja naroda Kine i Sjedinjenih Država. Radujemo se što će se još više mladih ljudi pridružiti delu kinesko-američkog prijateljstva, postati nova generacija ambasadora prijateljstva između dve zemlje i dati veći doprinos unapređenju razmene među ljudima i promociji razvoja bilateralnih odnosa“, rekao je Si.
Nedavno je američka delegacija za razmenu u obrazovanju mladih poslala pismo predsedniku Si Đinpingu, u kojem se osvrnula na svoju posetu Kini u oktobru 2025. godine i izrazila zahvalnost inicijativi predsednika Sija „50.000 za 5 godina“, koja je pružila dragocenu priliku za jačanje međusobnog razumevanja mladih iz dve zemlje.