Ukrajina planira raspored sastanaka i daljih pregovora sa SAD, izjavio je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski u sinoćnjem redovnom video obraćanju naciji.

On je to učinio nakon što je saslušao izveštaj sekretara Saveta za nacionalnu bezbednost i odbranu Rustema Umerova o komunikaciji s američkim partnerima, javlja Ukrinform.

- Planiramo raspored sastanaka i daljih pregovora, a Ukrajina je u ovom procesu što je moguće konstruktivnija i što je moguće brža. Ne odugovlačimo, za razliku od Rusije. Oni su već dovoljno odugovlačili stvari, da budem iskren - rekao je Zelenski.

Donald Tramp Volodimir Zelenski Foto: Andrew Harnik / Getty images / Profimedia, Alex Brandon/AP

On je napomenuo da rat punog obima koji Rusija vodi protiv Ukrajine sada traje koliko i rat nacističke Nemačke protiv Sovjetskog saveza.

Volodimir Zelenski Foto: OLIVIER HOSLET/EPA

Ukrajinski ministar spoljnih poslova Andrij Sibiha ranije je izjavio da je ukrajinska delegacija spremna da otputuje u SAD kako bi nastavila mirovne pregovore kada se dobije odgovarajući signal iz Amerike.

(Kurir.rs/FoNet)

Volodimir Zelenski Aleksandar Sirski.jpg
putin.jpg
Vladimir Putin Donald Tramp Aljaska Sastanak (6).jpg
Vladimir Putin Donald Tramp 28 AP Julia Demaree Nikhinson.jpg