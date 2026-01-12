"Videli smo to i u Venecueli"

- Navešću dve stvari. Prva je da je veoma teško znati šta se dešava u Iranu, čak i pre "gašenja" interneta. A druga je da je teško predvideti kolaps režima. Mogu reći da sve dok režim održava koheziju, nema prebega ni pukotina u rukovodstvu, i sve dok ovi demonstranti nemaju vođu, mogao bi da preživi i ove proteste - rekao je Citrinovič.

Citrinovič je rekao da Teheran nije u stanju da zadovolji zahteve stanovništva po pitanju ekonomije, ali da su iranske vlasti prilično stabilne.

Veliki antivladini protesti u Iranu protiv ajatolaha Alija Hamneija i teokratskog sistema. Demonstranti uzvikuju ime prestolonaslednika Reze Pahlavija kojeg vide kao novog vladara Irana i priželjkuju njegov povratak iz egzila u Americi.

- Iran nije Sirija. Da bi se situacija zaista promenila, moramo da vidimo nešto dramatično. Iznenadne unutrašnje pukotine ili direktno učešće SAD. Ako situacija ostane ovakva, ajatolasi će pronaći način da prevaziđu proteste. Čak i ako se suočavaju sa najvećim izazovom od 1979. godine - rekao je on.

Bivši izraelski obaveštajac ističe da je izvor stabilnosti u Iranu Korpus čuvara Islamske revolucije, poznatiji kao Revolucionarna garda, koja je veoma jaka.

- Broji između 300.000 i 500.000 ljudi. Oni su lojalni i kompetentni. Zatim, moramo zapamtiti da ovaj režim ima podršku 13 miliona ljudi, što nije više od 20% stanovništva, ali su tu. I nisu svi ostali koji mu se protive hrabri demonstranti. Postoje oni koji žele promene, ali se plaše posledica - naglasio je on, i otkrio šta bi se moglo desiti ako se protesti nastave.

- Ako demonstranti pruže otpor, povećajući svoje prisustvo na ulicama i stvarajući pukotine u teokratiji, mogli bismo da budemo svedoci promene kursa od strane ajatolaha. Ali to ne bi automatski bio njihov kraj.

Deni Citrinovič Foto: Youtube/i24NEWS English

On je potom izneo nekoliko mogućih scenarija koji bi zadesili Iran u slučaju da se pritisak sa ulice nastavi.

- Revolucionarna garda bi mogla da preuzme vlast i svrgne predsednika Masuda Pezeškijana. Ili, u ekstremnom scenariju, ukloni Hamneija, dozvoljavajući nekom drugom da postane vrhovni vođa. Druga mogućnost je dramatičan preokret njihove spoljne politike, što bi ih primoralo da zapravo pregovaraju sa Sjedinjenim Državama - spekuliše Citrinovič.

Na pitanje da li ga ovi protesti podsećaju na one tokom kojih je svrgnut šah Reza Pahlavi 1979. godine, bivši izraelski obaveštajac kaže sledeće:

- Šah je svrgnut posle godinu dana demonstracija. I takođe sam gotovo siguran da Hamnei neće pobeći kao sirijski predsednik Bašar el Asad. On nije samo zaštitnik Irana, on sebe vidi kao branioca šiita širom sveta - to je njegova životna misija.

Ali Hamnei Foto: EPA/IRANIAN SUPREME LEADER OFFICE

On kaže da moramo biti oprezni u vezi sa onime što SAD mogu i žele da urade.

- Takođe, kao što smo videli u Venecueli, američki predsednik više voli da sarađuje sa režimom nego sa opozicijom. Zato mislim da on zapravo ne ulaže u Rezu Pahlavija. Tramp želi da se razlikuje od Obame i Bajdena, ali za sada izgleda da favorizuje opcije bez primene sile.

Govoreći o Pahlaviju mlađem, koji poziva na proteste u Iranu i pretenduje da se vrati na vlast, bivši izraelski obaveštajac je rekao:

- Mislim da većina Iranaca ne želi ponovo Pahlavija. Jasno je da iskorišćava vakuum u vođstvu u opoziciji. Ali njegova sposobnost da utiče na događaje je ograničena. Izrael pokušava da ga pogura, ali meni se čini da je to izgubljen slučaj - dodao je Citrinovič, i zaključio:

Ako bi Sjedinjene Države intervenisale, Iran bi mogao postati regionalni, pa čak i međunarodni problem.