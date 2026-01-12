Slušaj vest

Zajed Nacionalni muzej u Abu Dabiju, koji je centralna kulturna institucija Ujedinjenih Arapskih Emirata posvećena očuvanju i predstavljanju nasleđa osnivača države, pokojnog šeika Zajeda bin Sultana Al Nahjana, kao i istorije, kulture i identiteta Emirata, dnevno poseti više od 3.000 ljudi.

Zajed Nacionalni muzej, zvanično je otvoren 3. decembra prošle godine i nalazi se na ostrvu Sadijat, u središtu kulturnog okruga Abu Dabija.

Muzej vodi posetioce na putovanje kroz istoriju UAE, od najranijih dokaza o ljudskom naselju do civilizacija koje su oblikovale njegovu kulturu i identitet.

Takođe služi kao kulturni most koji povezuje sedam emirata, naglašavajući njihovu duboku zajedničku istoriju i nasleđe, ali ukazuje i kako je priča o pokojnom šeiku Zajedu bin Sultanu Al Nahjanu, duboko isprepletena sa pričom UAE.

Foto: Shutterstock

U muzeju se nalazi kolekcija od više od 1.500 predmeta u šest stalnih galerija na dva sprata, kombinujući arheološke artefakte, istorijske predmete, audiovizuelna iskustva, kao i savremene instalacije i autentične rekonstrukcije.

U prvoj galeriji pod nazivom "Naš početak", koja je posvećena životu i vođstvu šeika Zajeda, kroz snimke njegovog glasa, arhivske fotografije i filmske snimke, lične stvari, pisma, donacije i instalacije ispričana je njegova priča, a među postavkom, mogu se videti njegov lični automobil marke "Chrysler" iz osamdesetih godina prošlog veka, kao i poštanske marke sa njegovim likom iz šezdesetih godina.

Ujedno, posetioci se mogu upoznati sa osnivačkim godinama Ujedinjenih Arapskih Emirata, prateći istorijske i kulturne uticaje koji su oblikovali osnivača UAE.

Od njegovog ranog života u regionu Al Ain do uloge koju je igrao u ujedinjenju Emirata, prikazane su priče koje su definisale nasleđe šeika Zajeda i koje nastavljaju da inspirišu i danas.

Zajed Nacionalni muzej u Abu Dabiju Foto: Shutterstock

Prikazani su i prirodni pejzaži, zatim istorija ljudskog stanovanja na zemlji, sa arheološkim otkrićima koja obuhvataju period od 300.000 godina i otkrivaju kako su geografija, inovacije, razmena i vera oblikovali identitet Emirata.

Spoljašnje arhitektonsko rešenje muzeja inspirisano je krilima sokola, simbola snage i slobode u arapskoj kulturi.

U blizini Nacionalnog muzeja, nalazi se i muzej Luvr Abu Dabi, prvi univerzalni muzej u arapskom svetu, koji je otvoren 2017. godine i rezultat je međudržavnog sporazuma Ujedinjenih Arapskih Emirata i Francuske.

Sama zgrada muzeja Luvr Abu Dabi je umetničko delo slavnog francuskog arhitekte Žana Nuvela i arhitektonski je osmišljen kao "muzejski grad na vodi", smešten na ostrvu Sadijat, sa nizom niskih paviljona koji podsećaju na tradicionalne arapske medine.

Foto: Shutterstock

Centralni i najprepoznatljiviji element kompleksa je monumentalna kupola prečnika 180 metara, koja deluje kao da lebdi iznad muzeja i teška je 7.500 tona, skoro koliko i Ajfelova kula.

Sastavljena od višeslojnih metalnih struktura sa hiljadama geometrijskih otvora, kupola propušta prirodnu svetlost i stvara karakterističan efekat takozvane "kiše svetlosti", koja se tokom dana pomera kroz prostor.

Ispod kupole je 12 galerija i pozornica smeštena u moru, a kompleks, koji broji 55 zgrada, okružen je vodom, koje ima i u delovima enterijera.

U galerijama muzeja izloženo je nekoliko stotina eksponata od kojih su mnogi pozajmljeni, a postavke ističu univerzalne teme i međusobne uticaje civilizacija, od praistorije, antike, srednjeg veka do savremenih umetničkih dela.

Izložena dela su svojevrstan prikaz istorije umetnosti iz čitavog sveta.

Od početka otvaranja do danas, muzej je posetilo sedam miliona ljudi, dok je samo prošle godine bilo 1,4 miliona posetilaca.

Takođe, ističu da muzej samo ponedeljkom nije otvoren, dok svim ostalim danima radi.

Kako kažu, muzej sarađuje sa mnogim svetskim muzejima i sa međunarodnim institucijama, te se često organizuju i privremene izložbe i pozajmice iz vodećih svetskih muzeja, pre svega iz Francuske.