Federalno tužilaštvo SAD pokrenulo je krivičnu istragu protiv predsednika Federalnih rezervi (FED) Džeroma Pauela, prenose danas mediji.

Pauel je potvrdio da je Ministarstvo pravde uručilo FED sudske pozive i pretilo krivičnom optužnicom zbog svedočenja koje je dao odboru Senata o renoviranju zgrada Federalnih rezervi.

On je ocenio da je ova istraga "bez presedana" i izneo uverenje da je pokrenuta zbog toga što je izazvao bes američkog predsednika Donalda Trampa odbijajući da snizi kamatne stope uprkos ponovljenom javnom pritisku šefa države.

Predsednik FED je poslednji u nizu koji se sukobio sa Trampom, a zatim se suočio sa krivičnom istragom američkog Ministarstva pravde.

Tramp je juče, u intervjuu za NBC, rekao da nije imao bilo kakva saznanja o istrazi tužilaštva protiv FED.

"Ne znam ništa o tome, ali sam siguran da on nije dobar u FED, a sigurno nije dobar u izgradnji zgrada", rekao je Tramp o Pauelu.

(Kurir.rs/FoNet)

