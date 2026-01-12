KRIVIČNA ISTRAGA PROTIV ŠEFA FED! Razbesneo Trampa, Pauelu preti optužnicom zbog svedočenja u Senatu o renoviranju zgrada Federalnih rezervi (VIDEO)
Federalno tužilaštvo SAD pokrenulo je krivičnu istragu protiv predsednika Federalnih rezervi (FED) Džeroma Pauela, prenose danas mediji.
Pauel je potvrdio da je Ministarstvo pravde uručilo FED sudske pozive i pretilo krivičnom optužnicom zbog svedočenja koje je dao odboru Senata o renoviranju zgrada Federalnih rezervi.
On je ocenio da je ova istraga "bez presedana" i izneo uverenje da je pokrenuta zbog toga što je izazvao bes američkog predsednika Donalda Trampa odbijajući da snizi kamatne stope uprkos ponovljenom javnom pritisku šefa države.
Predsednik FED je poslednji u nizu koji se sukobio sa Trampom, a zatim se suočio sa krivičnom istragom američkog Ministarstva pravde.
Tramp je juče, u intervjuu za NBC, rekao da nije imao bilo kakva saznanja o istrazi tužilaštva protiv FED.
"Ne znam ništa o tome, ali sam siguran da on nije dobar u FED, a sigurno nije dobar u izgradnji zgrada", rekao je Tramp o Pauelu.
(Kurir.rs/FoNet)