Dvoje mladih tragično je okončalo svoj život u Španiji, skočivši sa 9. sprata zgrade.

Devojčica (13) i mladić (20), rodom iz Rumunije, oduzeli su u nedelju sebi život jer njihove porodice nisu bile saglasne sa njihovom vezom.

Njih dvoje su ilegalno ušli na gradilište jedne stambene zgrade, automobilom su probili kapije i, pre nego što su stigli pripadnici obezbeđenja, bacili su se sa velike visine.

Kako navode roditelji, njih dvoje su u petak rano zajedno otišli iz doma devojčice u gradu Viljamedijana de Iregua. Nakon sedam kilometara zaustavili su se u Larderu, gde su navodno proveli više vremena u jednom baru.

Čini se da su tamo isplanirali da oduzmu sebi život. Takođe su tamo odredili mesto i način na koji će to učiniti. Tako su stigli u kvart stambenih zgrada u izgradnji, koji se nalazi u ulici Markes de Larijos u Logronju, na oko deset minuta vožnje automobilom od roditeljske kuće devojčice, prenose lokalni mediji.

Oko ponoći, vozilo kojim je upravljao mladić probilo je ograde gradilišta i zaustavilo se među ciglama i građevinskim materijalom. Mladi su napustili automobil, ostavili su otvorena vrata, uključene farove i motor upaljen. Potrčali su uz stepenice do devetog sprata zgrade, odakle su se bacili u ponor.

Španski mediji pišu da je tragediji prethodila rasprava sa porodicama, jer nisu odobravali njihovu vezu.

U subotu je porodica devojčice prijavila njen nestanak, nekoliko sati pre nego što je pronađeno njeno beživotno telo.