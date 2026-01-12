Slušaj vest

Iz iranskih bolnica stižu jeziva svedočanstva o lekarima koji se bore za živote demonstranata ranjenih vatrenim oružjem tokom brutalnog suzbijanja protesta. Hodnicima odjekuje "Šifra 99" – hitno upozorenje rezervisano za pacijente sa prostrelnim ranama, dok se medicinsko osoblje suočava sa haosom i smrću, prenosi londonski list Times.

U bolnici u Mašhadu, na severoistoku Irana, lekar je u petak uveče pokušao da reanimira 22-godišnju devojku koju su upucale snage bezbednosti. "Izveo sam reanimaciju tri puta, ali je preminula", rekao je on i dodao: "Pucaju bojevom municijom."

Ova poruka jedna je od retkih koje su procurele iz Irana uprkos gotovo potpunom prekidu internet i telefonskih veza od prošlog četvrtka.

Doktor Kajvan Mirhadi, iransko-američki lekar iz Njujorka, koristi svoje kanale na društvenim mrežama za komunikaciju sa kolegama u Iranu, kao što je to činio i tokom protesta nakon smrti Mahse Amini 2022. godine. Pre blokade interneta, kaže on, primao je stotine poruka sa molbama za savete o lečenju ranjenih demonstranata.

"Šifra 99" se razlikuje od bolnice do bolnice i ne predstavlja univerzalni medicinski standard.

U iranskim bolnicama tokom protesta koristi se kao hitno upozorenje za pacijente u životno ugrožavajućem stanju, najčešće sa prostrelnim ranama. Takav poziv znači da je pacijent na ivici kliničke smrti ili je već došlo do prestanka disanja i/ili rada srca, zbog čega je neophodna trenutna reanimacija.

Neki su već bili mrtvi po prijemu u bolnicu

U porukama koje je podelio sa medijima, lekar iz Mašhada naveo je da je njegova bolnica samo prošlog petka uveče zabeležila najmanje deset smrtnih slučajeva demonstranata. Neki su već bili mrtvi po dolasku u obližnje ustanove – 12 u jednoj, 22 u drugoj. U druge dve lokalne bolnice sa traumatološkim centrima, navodi se da su brojke znatno veće. Ove navode nije bilo moguće nezavisno proveriti.

Novinska agencija aktivista za ljudska prava sa sedištem u Vašingtonu saopštila je da je dokumentovala najmanje 72 smrtna slučaja povezana sa protestima širom Irana od 28. decembra.

Stanovnica Teherana, koja je prošle subote komunicirala putem satelitskog sistema Starlink, opisala je zemlju zahvaćenu nasiljem i strahom.

"Svake noći protesti traju do iza ponoći. Pucaju na ljude. Ispaljuju ogromne količine suzavca. Brat jednog našeg prijatelja u Teheranu je ubijen. Kada je njegova porodica otišla u mrtvačnicu Kahrizak da potraži njegovo telo, rekli su im da su im pokazali oko stotinu leševa."

Vlada, prema njenim rečima, blokira komunikacije kako bi sakrila razmere masakra. "Prekinuli su internet jer sprovode masakr. Nema načina za komunikaciju, čak su i telefonske linije prekinute."

Medicinske ustanove pred kolapsom

Poruke i fotografije koje pristižu oslikavaju sliku medicinskih ustanova u kritičnom stanju. Lekar iz Irana izjavio je za BBC da je bolnica Farabi, glavni očni centar u Teheranu, pod ogromnim pritiskom, a hitne službe su preopterećene. U Kermanšahu, na zapadu zemlje, zdravstveni radnik opisao je situaciju kao "izuzetno tešku".

Prema informacijama koje je prikupila kurdistanska mreža za ljudska prava, desetine civila su tamo ranjene prošle srede i četvrtka. Jedan lekar iz Teherana, pod uslovom anonimnosti, izjavio je da je šest bolnica u gradu zabeležilo najmanje 217 smrtnih slučajeva demonstranata samo u četvrtak uveče. Drugi lekar je potvrdio da je najmanje 38 tela dovezeno u njegovu bolnicu iste noći.