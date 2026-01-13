Slušaj vest

Bivši poljski ministar pravde u vladama sada opozicionih konzervativnih nacionalista stranke Pravo i pravda Zbignjev Žobro, kome je parlament ukinuo poslanički imunitet i počelo krivično gonjenje zbog mahinacija, korupcije i zloupotrebe funkcije, dobio je azil u Mađarskoj.

Jedan od njegovih advokata potvrdio je danas da su dve osobe kojima je Mađarska dala azil pred Božić i o tome obavestila Evropsku uniju upravo Žobro i njegova supruga Patricija Kotecka.

"Suprotstavljam se diktaturi koja napreduje. To radim u ime principa zbog kojih sam postao mete lične osvete Donalda Tuska i ljudi oko njega. Postao sam cilj lova na veštice i hajke jer sam kao tužilac pokrenuo brojne istrage o njihovoj korupciji i krađama", potvrdio je na mreži Iks sam Žobro, ističući da je dobio azil i zahvalio lično mađarskom premijeru Viktoru Orbanu.

Donji dom poljskog parlamenta (Sejm) ukinuo je 7. novembra prošle godine imunitet bivšem ministru pravde i omogućio da se krivično goni po optužnici da je organizovao zločinačku grupu u Ministarstvu pravde da sistematski izvlači novac iz državnog fonda koji je trebalo da pomaže isključivo žrtvama zločina a Sejm je odobrio i hapšenje bivšeg ministra.

Među 26 krivičnih dela za koje ga tereti optužnica je i kupovina izraelskog špijunskog softvera Pegaz od sredstava Fonda koji je umesto za razotkrivanje terorista i kriminalaca prethodnim vlastima poslužio za špijuniranje aktivista opozicije i nekih novinara a posredno je prisluškivana i porodica sadašnjeg premijera Donalda Tuska.

Uz pomoć svojih potčinjenih, pre svega svog zamenika koji je još ranije pobegao u Mađarsku i tamo dobio azil, Žobro je prema optužnici intervenisao u tenderima za dodelu sredstava i nameštao ih da novac dobiju subjekti koji na to nemaju prava, recimo Kolo seoskih domaćica koje su od novca za pomoć žrtvama zločina dobijale noževe i pribore.

Tužilaštvo kao dokaze u prilog optužbi ima i izveštaj Nacionalnog revizorskog tela koji je potvrdio mahinacije a takodje i svedočenje direktora Fonda pravde Tomaša Mraza koji sarađuje sa policijom i dobio je status krunskog svedoka.

Žobro koji se još od prošle jeseni krije u Budimpešti i u Briselu dok mu poljske vlasti nedavno nisu poništile pasoš zatražio je i dobi azila i za svoju suprugu kako, kako je poručio ona "ne bi bila žrtva psihopatske osvete" premijera Tuska.

"Azil u Mađarskoj je idealna završnica karijere Žobra. Bivši ministar pravde koji kao kukavica beži od poljskog pravosuđa. Totalno rasulo", poručio je na mreži Iks povodom vesti o azilu ministar koordinator službi bezbednosti Tomaš Šemonjak.

"To što je učinio Zbignjev Žobro izuzetno demorališe celo pravosuđe. Bivši ministar pravde koji beži od odgovornosti u zemlju Viktora Orbana, Putinovog prijatelja - mislim da je tu sve jasno, čak i biračima Prava i Pravde. Razgovarao sam sa nekima i kažu da ih je jednostavno sramota. Tu nema druge reči", kazao je danas televiziji Polsat zamenik ministra odbrane Cezari Tomčik.