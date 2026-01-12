UKRAJINCI OBJAVILI SNIMAK: Pogođene tri ruske naftne platforme Lukoila (VIDEO)
Ukrajinska vojska pogodila je tri ruske naftne platforme u vlasništvu Lukoila, jedne od najvećih ruskih naftnih kompanija, u Kaspijskom moru, saopštio je Generalštab Ukrajine.
Pored toga, Ukrajina je pogodila i ruski protivvazdušni raketni sistem Buk-M3 u okupiranim delovima Luganske oblasti, kao i druge vojne ciljeve, prema saopštenju.
Tri naftne platforme Lukoil korporacije koje je pogodila Ukrajina — platforme V. Filanovski, Jurij Korčagin i Valerih Graifer — koriste se za vađenje nafte i gasa.
"Zabeleženi su direktni pogoci. Obim štete se trenutno procenjuje", navodi se u saopštenju.
Prema Ukrajinskim specijalnim operacijama (SSO), koje su izvele napade tokom noći 11. januara, ove platforme snabdevaju gorivom rusku vojsku. SSO je takođe objavila video snimke navodnih napada.
Izvoz nafte i gasa pokriva veliki deo ruskog federalnog budžeta i igra značajnu ulogu u održavanju Moskve u ratu protiv Ukrajine.
Ukrajinske snage su takođe pogodile skladište i tehničku jedinicu 49. kombinovane armije Rusije u oblasti grada Novotroitske, u ruski okupiranom delu Hersonske oblasti. Ova armijska grupa je glavna ruska snaga u regionu.
(Kurir.rs/KyivIndependent/P.V.)