Švedska osuđuje preteću retoriku američke administracije protiv Grenlanda i Danske, izjavio je danas premijer te zemlje Ulf Kristerson. 

"Oštro osuđujemo ono što su Sjedinjene Američke Države učinile i rade u Venecueli, u svetlu međunarodnog prava i nesumnjivo još snažnije osuđujemo retoriku koja se koristi protiv Grenlanda i Danske", rekao je šef konzervativne vlade na godišnjoj konferenciji o bezbednosti u Salenu, u centralnom delu Švedske.

Kristerson je dodao da bi SAD trebalo da zahvale Danskoj, koja je godinama bila veoma lojalan saveznik, prenela je britanska agencija Rojters na svom sajtu.

Američki predsednik Donald Tramp, koji je naredio otmicu predsednika Venecuele Nikolasa Madura, nastavlja da ponavlja svoju nameru da stekne Grenland, tvrdeći da je to pitanje nacionalne bezbednosti SAD da spreči Rusiju ili Kinu da kontrolišu bogatu resursima dansku autonomnu teritoriju.

Tramp je više puta rekao, bez pružanja ikakvih dokaza, da ruski i kineski brodovi patroliraju obalama oko ostrva, tvrdnju koju je nekoliko nordijskih diplomata negiralo.

(Kurir.rs/Beta)

