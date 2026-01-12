Slušaj vest

Sneg je u Grčkoj noćas i jutros pao na poluostrvu Halkidiki i ostrvima severnog Egeja Limnos, Lezbos, Hios, Sporadi, na planinama u okolini Atine, a i na Eviji i Kritu.

Na Kritu je danas saobraćaj mestimično stao jer je padao jak grad.

Rad niza škola je obustavljen, a nastava se izvodi onlajn gde je to moguće.

Sneg se i danas drži iako je temperatura iznad nule.

Sneg je pao i u predelima s manjom nadmorskom visinom, a i u nizijama regiona Istočna Makedonija i Trakija, kao i u Kikladama.

Sneg pao širom Grčke, od Halkidikija do Krita Foto: ACHILLEAS CHIRAS/ANA-MPA

Mraza, lokalno jakog je jutros bilo na severu, i ponovo se očekuje od večeras, uz veoma jak do olujni severni vetar.

Po Meteorološkoj službi, popodne se uglavnom očekuje razvedravanje.

Noćas se u većem delu Grčke očekuje temperatura od minus tri do minus šest stepeni, na severozapadu i minus 10.

(Kurir.rs/Beta)

