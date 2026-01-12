Slušaj vest

Bivši premijer Gruzije Iraklij Garibašvili osuđen je u Tbilisiju na pet godina zatvora i novčanu kaznu od 1 milion lari (oko 320.000 evra), javili su u ponedeljak gruzijski mediji pozivajući se na Generalnu tužilaštvo republike.

Kako je novinarima izjavio advokat bivšeg premijera Mihail Šakulashvili, njegov klijent je tokom suđenja priznao optužbe koje mu je podigla tužilaštvo.

"Pretpostavlja se da Irakli Garibašvili trenutno iz sudnice biva prebačen u zatvorsku ustanovu", rekao je advokat.

Prema podacima tužilaštva, Garibašvili je bio optužen po članu Krivičnog zakonika koji se odnosi na legalizaciju nelegalnih prihoda.

U aprilu 2025. godine, Garibašvili, koji je vodio vladajuću stranku „Gruzijski san“, na brifingu je saopštio odluku da napusti svoj položaj i povuče se iz politike.

Garibašvili je izabran za predsednika „Gruzijskog sna“ 1. februara 2024. godine.