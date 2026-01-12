Slušaj vest

Solovjov, poznat po zapaljivim komentarima i predlozima, optužio je Britaniju da pokušava da se umeša u upravljanje Arktikom nakon što je premijer Ujedinjenog Kraljevstva Kir Starmer rekao da bi evropske trupe mogle biti poslate na Grenland kako bi ojačale bezbednost regiona.

Evropski zvaničnici upozorili su da bi napad SAD mogao označiti kraj NATO i izazvati direktan sukob između saveznika.

Solovjov je predložio da Rusija i Amerika udruže snage prilikom zauzimanja Grenlanda.

- Ušli smo u izuzetno turbulentna vremena. Tramp se sprema za veliki rat. A za nas je ovo veoma korisno ako to znači rat sa Evropom. Bićemo spremni da pomognemo Trampu da oslobodi Grenland od ovog stranog uticaja - rekao je on.

Ruski propagandista se osvrnuo i na planove Kira Starmera za slanje trupa na Grenland, rekavši:

- Amerikanci će vas potopiti usput ako žele, a mi ćemo pomoći,

Na pitanje zašto bi se Rusija udruživala sa Amerikom, Solovjov je rekao: "Pa, iz ljubavi prema umetnosti". Ta floskula se koristi da opiše nešto što se radi iz čiste radosti, strasti i ličnog zadovoljstva, često u vezi sa sportom.

Donald Tramp je upozorio NATO da se ne meša u budućnost Grenlanda, tražeći da vlasti na tom ostrvu prihvate sporazum sa Vašingtonom ili da se suoče sa neposrednom kineskom i ruskom agresijom.

Obraćajući se novinarima u nedelju, Tramp je rekao:

- Ako to utiče na NATO, onda utiče na NATO, ali mi njima trebamo više nego oni nama, to ću vam reći odmah. Ako mi ne uzmemo Grenland, Rusija ili Kina hoće. I neću dozvoliti da se to desi. Na ovaj ili onaj način, imaćemo Grenland.

Tramp je dalje rekao da Grenland trenutno brane samo dve saonice koje vuku psi, i da moraju da budu svesni da Peking i Moskva vrebaju u senci.

Vojni komandanti NATO navodno izrađuju planove za sprečavanje invazije Rusije i Kine na Grenland.

Kir Starmer je rekao da shvata pretnju Rusije i Kine u regionu „izuzetno ozbiljno“ i pristao je da preduzme akciju.

Poslednjih dana, britanski zvaničnici su se sastali sa svojim kolegama iz Nemačke i Francuske, kako bi započeli pripreme.

Iako je planiranje još uvek u ranoj fazi, to bi moglo da znači raspoređivanje britanskih vojnika, ratnih brodova i aviona radi zaštite Grenlanda.

Danska vojska je već potvrdila da će njene trupe braniti ostrvo ako Tramp pokrene napad.